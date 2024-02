Mbappé accusé d'être le directeur sportif du Real Madrid

Mbappé n'est pas encore un joueur du Real, mais il y a déjà des indications que la star française a un impact sur la politique de transfert.

On a dit en plaisantant que le joueur de 25 ans était le directeur sportif du PSG, étant donné l'influence qu'il a eue sur les recrutements et les ventes de joueurs au Parc des Princes au cours des 18 derniers mois, et l'attaquant semble avoir un pouvoir similaire en Espagne.

Mbappé est en fin de contrat à la fin de la saison et semble de plus en plus destiné à être transféré gratuitement au Real Madrid en juillet. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 devrait recevoir la plus grosse prime à la signature de l'histoire du football, tandis que son transfert dans la capitale espagnole devrait inciter le club à repenser ses mouvements estivaux.

Vinicius en question

S'il est peu probable que la star française ait directement son mot à dire sur les arrivées et les départs à Bernabeu, sa signature aura nécessairement un effet d'entraînement sur les autres transactions qui seront effectuées. Marca rapporte que Madrid commence à planifier ses autres mouvements en gardant à l'esprit la signature du Bondynois. L'avenir de Vinicius Junior au sein de l'équipe madrilène sera l'un des principaux sujets de discussion. Le Français a clairement fait savoir qu'il voulait jouer à gauche, ce qui pose la question de la place de la star brésilienne.

Par ailleurs, il se murmure que le Real Madrid pourrait tenter de recruter à la fois Erling Haaland et Mbappé dans ce qui serait la fenêtre de transfert estivale la plus spectaculaire depuis que le PSG a fait signer le Parisien et Neymar au FC Barcelone en 2017.