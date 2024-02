Mbappé abuse, ses exigences salariales dévoilées

Les exigences de Kylian Mbappé pour signer au Real Madrid ont été dévoilées

Le Real Madrid est de plus en plus optimiste quant à la perspective de signer Kylian Mbappé, et alors que de multiples sources indiquent que le joueur de 25 ans a pris une décision sur son avenir, la négociation n'a pas encore eu lieu. L'attaquant du Paris Saint-Germain n'a rien signé, et Los Blancos briseraient certainement leur structure salariale s'ils devaient répondre aux exigences du Français.

Plusieurs rapports, dont celui de Fabrizio Romano, ont affirmé que Florentino Perez n'offrirait pas à l'attaquant autant d'argent qu'en 2022. Pourtant, les exigences de Mbappé ne semblent pas avoir beaucoup diminué. La Cadena SER rapporte que le buteur a trois exigences principales en termes d'argent qu'il veut gagner.

Un salaire brut de 50 millions d'euros

Premièrement, il veut un salaire brut de 50 millions d'euros par an. Cela le placerait presque au double de l'extrémité supérieure de la structure salariale actuelle que les Blancos ont mise en place, avec des salaires de 14 à 15 millions d'euros.

Deuxièmement, il exige une prime à la signature de 125 millions d'euros, essentiellement une indemnité de transfert à prix réduit pour lui et sa mère/agent, Fayza Lamari. Troisièmement, il souhaite conserver un pourcentage de ses droits d'image. Le Real Madrid conserve généralement tous les droits de ses joueurs, mais un rapport récent indique qu'il serait prêt à céder 60 % de ces droits.

À moins que les Blancos ne veuillent à tout prix que le Bondynois fasse preuve d'humilité, après avoir refusé leurs offres ces dernières années, toutes ces demandes semblent être à la portée du Real. Alors que Mbappé semble si proche, après si longtemps, il serait très surprenant que Perez laisse l'argent entraver la conclusion d'un accord.