Mbappé à Arsenal à cause de Thierry Henry

Kylian Mbappé envisagerait de rejoindre Arsenal, attiré par la possibilité d'imiter son idole Thierry Henry.

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain touche à sa fin, Mbappé fait l'objet d'intenses spéculations sur son transfert. En 2022, malgré la persistance des convoitises du Real Madrid, le champion du monde 2018 a choisi de ne pas rejoindre le Bernabeu. Alors que Madrid reste intéressé cette année, certains rapports suggèrent que le natif de Bondy explore d'autres options, avec une édition récente mentionnant un transfert potentiel vers la Premier League.

Selon The Independent, Arsenal est apparu comme une destination viable pour le joueur, car le buteur "rejoindrait volontiers" le club du nord de Londres pour suivre les traces d'Henry, le légendaire attaquant d'Arsenal et meilleur buteur de tous les temps. Cependant, les pensionnaires du Parc des Princes continuent de croire qu'un transfert au Real Madrid reste l'option la plus plausible.

Et si Mbappé changeait tout à cause de Thierry Henry ?

Mais le montage financier déjà proposé par le Real Madrid ne serait pas à la hauteur des attentes de Mbappé, car il est moins lucratif que celui présenté en 2022.

L'article continue ci-dessous

Selon le rapport, Liverpool a été approché par l'entourage du joueur, mais les Reds ne voulaient pas briser leur structure salariale. Arsenal pourrait choisir de suivre la même voie, ce qui laisserait moins d'options à Mbappé, s'il choisit effectivement de snober Madrid après avoir quitté le PSG.