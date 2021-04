Maxime Lopez : "La page OM est tournée"

Prêté à Sassuolo avec option d'achat, le jeune milieu de terrain formé à Marseille se plaît en Serie A et ne s'imagine pas revenir en France.

En octobre dernier, Maxime Lopez a quitté l'Olympique de Marseille, son club de cœur, où il a été formé, pour rejoindre Sassuolo en Serie A, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Depuis, le minot s'est parfaitement adapté à son nouvel environnement. Il a ainsi pris part à 21 rencontres de Serie A, marquant un but, face à Naples.

Ce vendredi, le Français a accordé un entretien à L'Equipe. Dans celui-ci, il explique notamment les raisons de son départ, liées à sa relation avec André Villas-Boas, mais aussi sa volonté de voir son prêt se transformer en transfert définitif. "Je voulais partir, oui. Je ne jouais pas beaucoup, c’était compliqué avec André Villas-Boas”.

"Je me sens bien ici. La page OM est tournée"

"Le mercato a avancé, je n’avais pas beaucoup d’offres. Donc, je m’étais fait à l’idée de rester et de regagner ma place. Je sentais que les cartes pouvaient être rebattues avec le début de saison pas terrible. Et puis, sur la fin, le club a recruté à mon poste (Michael Cuisance) et l'offre de Sassuolo est arrivée. Ça a été assez rapide et soudain", explique-t-il.

Prêté à Sassuolo dans les derniers instants du mercato, le joueur formé à l'OM est rapidement tombé sous le charme de son nouveau coach Roberto De Zerbi. Si bien qu'aujourd'hui, il ne s'imagine plus retourner à Marseille cet été. "Je me sens bien ici. La page OM est tournée. Ça m'a fait du bien de partir. C'est quand même un club à part. Regardez cette saison comment les joueurs ont été exposés, combien cela a été dur pour eux", déclare le milieu de terrain, qui se dit impacté par son aventure phocéenne.

L'article continue ci-dessous

"J'ai passé quatre saisons en tant que professionnel à Marseille et j'ai l'impression d'en avoir fait dix", ironise-t-il. Sa volonté de rester à Sassuolo n'est en rien surprenante, lui qui ne cesse de progresser en Italie ces derniers mois. Côté Marseillais, le contexte est totalement différent, avec l'arrivée sur le banc de Jorge Sampaoli.