Adil Aouchiche : "Je suis très, très bien à Saint-Étienne"

Formé au PSG, le milieu a fait le choix de signer son premier contrat professionnel en faveur de l'ASSE l'été dernier. Un choix qu'il ne regrette pas.

Formé au Paris Saint-Germain, le milieu offensif a fait le choix de signer son premier contrat professionnel en faveur de l'AS Saint-Etienne l'été dernier. Âgé de 18 ans, il a trouvé dans le Forez un projet adapté au développement des jeunes, mené par un Claude Puel coutumier du fait. De ce fait, il ne regrette absolument pas son choix.

"Je suis très, très bien à Saint-Étienne. Je suis venu car je savais que j’allais jouer, progresser, faire mon métier et ne pas attendre sur le banc. J’ai beaucoup grandi que ce soit dans mon football, physiquement, mentalement, et je vais encore apprendre. J’ai pris en maturité aussi. Je tiens mieux sur mes jambes, je peux répéter encre plus d’efforts. Claude Puel me fait beaucoup progresser", déclare le milieu offensif, dans des propos accordés au quotidien régional Le Progrès, avant la réception de Bordeaux, dimanche.

"L’intelligence est la première qualité que doit posséder un milieu de terrain"

"J'en suis à 27 matches, 18 titularisations, 2 buts, 4 passes décisives. Je suis content, ce sont de petites choses qui donnent confiance. Je vais encore travailler, je dois faire plus, mettre plus de buts et de passes dé. Je suis sur le bon chemin", se félicite aussi Adil Aouchiche, qui évolue dans une équipe qui lutte pour se maintenir.

Dans le Forez, Claude Puel a fait le choix de l'utiliser dans un rôle moins axial qu'à Paris, mais tout est une question d'apprentissage et d'adaptation. "Être au milieu de terrain demande de l’assurance, de l’expérience. C’est beaucoup de densité, on est souvent dos au jeu. Le coach a voulu me simplifier les choses en me demandant de démarrer sur un côté puis de rentrer dans l’axe. Même si je préfère évoluer au cœur du jeu. L’intelligence est la première qualité que doit posséder un milieu de terrain".

"C’est quelque chose que je travaille beaucoup ici : perdre le moins de ballons et faire le moins d’erreurs possible. Mes parents et mon frère sont avec moi à Saint-Etienne. C’est important de les avoir près de moi, de voir des visages connus quand je rentre à la maison. Ils me sont chers et ils font tout pour que je me sente bien", explique le numéro 17 de l'AS Saint-Etienne. En cas de victoire face aux Girondins, l'ASSE aurait de très grandes chances de se maintenir en Ligue 1 au terme de la saison en cours.