Mauvais geste de Koundé sur Alba : Le Barcelonais avait fait la même chose à Robben en 2013

Mardi soir, la rencontre entre le FC Séville et le FC Barcelone a été tendue. A la 64e minute, Jules Koundé a été expulsé après avoir lancé un ballon en plein dans la tête de Jordi Alba qui venait de lui mettre deux coups d'épaule.

[🎥 VIDEO] 🇪🇸 #LaLiga

😱😱😱 Le craquage complet de Koundé...

😬 Le défenseur de Séville pète un câble et balance le ballon dans le visage de Jordi Alba !https://t.co/dxdlA1BMVc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 21, 2021

Pour ce geste, Jules Koundé a été expulsé et les réseaux sociaux se sont enflammés, estimant que le défenseur français avait été provoqué et qu'il ne méritait qu'un carton jaune.

Et grâce à l'excellente mémoire de certains Twittos, une vidéo est très vite remontée à la surface. Celle de Jordi Alba jetant un ballon en plein sur la tête d'Arjen Robben. Cette « action » s'est déroulée le 23 avril 2013 lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le FC Barcelone.

Sans doute vexé de perdre 4-0, Jordi Alba avait perdu ses nerfs dans les dernières minutes du match en jetant le ballon à la face de Robben. L'arbitre avait adressé un carton jaune au latéral espagnol ce qui l'avait suspendu pour le match retour au Camp Nou (perdu 3-0).

Par ailleurs une autre vidéo a également été déterrée. Et là encore, on retrouve le même geste : il est l'œuvre de Dani Alves à l'encontre de Luka Modric lors de la finale de la Copa del Rey 2014 entre le FC Barcelone et le Real Madrid.