FC Séville - FC Barcelone (1-1) : Koundé est "tombé dans un piège"

Pendant presqu’une demi-heure, le FC Séville a joué à dix contre le FC Barcelone (1-1). La faute à un rouge direct infligé à Jules Koundé pour un geste d’humeur. Ayant réussi à gagner une touche malgré la pression de Jordi Alba et Gavi, le défenseur français a malgré tout craqué derrière une poussette d’Alba.

Une provocation de l’international espagnol qui a eu le mérite de faire sortir l’ancien Bordelais de ses gonds et de lui envoyer le ballon en pleine figure. L’arbitre n’a pas réfléchi à deux fois et a directement montrer le chemin des vestiaires à Koundé.

Le Barça n'en a pas profité

Une décision logique même pour Julen Lopetegui, l’entraîneur sévillan qui pointe du doigt la jeunesse de son joueur pour expliquer ce geste.

"Il sait qu'il s'est trompé, il n'y avait pas grand chose à dire non plus, a-t-il déclaré. Il s'est laissé emporter. C'est une question d'âge mais je suis sûr que cela ne l’affectera pas trop parce qu’il fait partie de ceux qui apprennent. Un mauvais jour. Ça t'arrive, ça m'arrive, une mauvaise journée au bureau. Il en est conscient. Il est très intelligent, très jeune et, aussi jeune soit-il, il se trompe parfois. Il est tombé dans le piège de l’adversaire."

Malgré une infériorité numérique pendant une demi-heure, le FC Séville a réussi à conserver le point du match nul à domicile (1-1), n’étant que peu mis en danger par un Barça toujours en quête de confiance dans sa tête et dans son jeu.

"C'est une équipe qui s'est beaucoup battue, a montré du caractère et de l'ambition, a ajouté Lopetegui. L'expulsion nous a conditionnés et nous a fait prendre du recul. L'équipe a fait un travail extraordinaire, je pense que nous leur avons concédé qu’une seule occasion avec le tir de Dembélé."

