Maurizio Sarri : "Pour sortir l’OL, il faudra une grande performance"

Le coach de la Juventus admet que son équipe va devoir sortir le grand jeu pour se défaire de l’OL en 8es de C1.

Six mois après sa défaite au Groupama Stadium, la retrouve l’OL pour le compte des 8es de finale de la Ligue des Champions. Battus 1-0 lors de la première manche, les Bianconeri doivent l’emporter par deux buts d’écart à domicile pour espérer passer. La mission ne sera pas facile et leur coach reconnait qu’il faudra sortir un match de haut niveau pour espérer renverser les Gones.

« Pour passer le tour, il faut une belle performance, c'est évident. , avec sa défense à trois, a évolué en termes de solidité. Et ils jouent avec beaucoup d’intensité en milieu de terrain », a déclaré le technicien bianconero en conférence de presse. Interrogé sur ce qui pourrait constituer les clés d’une qualification, ce dernier a indiqué qu’il faudra faire-preuve de calme et de justesse dans les zones de vérité : « avec le résultat du match aller, c'est un match très difficile et nous devons aborder avec calme et concentration. Il est impossible de jouer sans pression demain soir (vendredi) mais il faut de la lucidité, ce qui est légèrement différent. »

L'article continue ci-dessous

Sarri ne pense pas à son propre sort

En cas d’élimination, ce match face à l’OL pourrait être le dernier de Sarri à son poste. Mais, l’intéressé ne veut pas croire à ce scénario et fait confiance à ses dirigeants : « En me posant cette question, vous prenez nos dirigeants pour des amateurs. Je pense que j'ai à faire à des cadres de haut niveau. Nos dirigeants auront fait leurs évaluations. S'ils décident de changer ou non, je ne pense pas que cela se basera sur ce seul match ».

Plus d'équipes

Enfin, Sarri est revenu sur le titre de champion conquis sur la scène nationale. Une consécration qui était attendue, mais pour l’ancien manager cela serait injuste de déprécier cet accomplissement. « Nous sommes heureux d'avoir remporté, peut-être, le championnat le plus difficile de l'histoire de la , a-t-il clamé. Gagner est toujours un événement extraordinaire et ne doit pas être traité comme un événement ordinaire ».