Mauritanie - Algérie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Tenue en échec lors de ses deux premiers matches, l’Algérie doit battre la Mauritanie pour être sûre de poursuivre son parcours à la CAN.

Eliminée dès le premier tour de la CAN 2021, l’Algérie de Djamel Belmadi n’est pas à l’abri de subir le même scénario cette année. Pour être certaine d’atteindre les 8es, elle doit impérativement dominer la Mauritanie ce mardi soir (à 21h). Une mission à priori à sa portée.

L’imbroglio Mahrez

Les Verts ont démarré par deux nuls, contre l’Angola (2-2) et le Burkina Faso (2-2). Deux faux-pas mais qui ne reflètent pas vraiment le niveau de prestation des Fennecs. Ces derniers n’ont pas été ridicules. Deux des trois buts encaissés l’ont été sur des pénalties inévitables et il y a eu beaucoup d’occasions non converties aux avant-postes ainsi que des pénaltys non sifflés. Mandi et ses coéquipiers peuvent donc s’appuyer sur quelques certitudes. Comme le fait qu’ils savent désormais remonter un score qui leur est défavorable.

Pour ce rendez-vous de 3e journée de poule, la grosse interrogation concerne Riyad Mahrez. Sera-t-il présent au coup d’envoi malgré ses sorties décevantes lors des derniers matches ? Son sélectionneur n’a pas voulu répondre à cette question. Mais, il a assuré qu’il bénéficiait toujours de son soutien total et celui de ses coéquipiers.

L’Algérie enfin lancée ?

De nombreux changements sont attendus dans le onze algérien pour cette rencontre face aux "Mourabitounes". Des changements forcés, comme la sortie de Ramy Bensebaini (suspendu) et son remplacement par Tougai ou Benayada. Et d’autres motivés par la nécessité de régénérer l’équipe. Décevant contre le Burkina Faso, Sofiane Feghouli a par exemple peu de chances d’être reconduit. Et ce malgré l’absence d’Ismael Bennacer pour cause de blessure. L'ancien Lyonnais Houssem Aouar pourrait en profiter pour connaitre sa première titularisation.

Double championne d’Afrique, l’Algérie croit encore fermement en ses chances d’aller chercher sa 3e couronne continentale. Mais avant, il y a ce qui s’apparente à un 16e de finale à disputer. Il est temps de lâcher les chevaux pour les Fennecs et se montrer à la hauteur de leur statut.

Getty

Horaire et lieu de match

Mauritanie - Algérie

3e journée CAN (Groupe F)

Lieu : Stade de La Paix, Bouaké (Cote d’Ivoire)

A 21h française

Les compos probables du match Mauritanie - Algérie

Mauritanie : Niasse; Keita, El Abd, Ba, Abeid; Gassama, Fofana, Mouhsine; Kamara, Bouna, Koita.

Algérie : Mandrea; Atal, Bensebaini, Tougai, Ait-Nouri; Aouar, Bentaleb, Zerrouki; Belaili, Ounas, Bounedjah.

Sur quelle chaîne suivre le match Mauritanie - Algérie

La rencontre entre la Mauritanie – Algérie sera à suivre ce mardi 23 janvier 2024 à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou sur l’offre de RMC Sport.