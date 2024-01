L’appel de Belmadi : "Ne tuez pas Mahrez !"

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a demandé à ce que l’opinion publique accorde une nouvelle chance à son capitaine Riyad Mahrez.

Alors qu’il fait partie des plus grandes stars présentes en Cote d’Ivoire, Riyad Mahrez déçoit pour le moment. L’ailier algérien est très loin du niveau qu’il affichait lors du sacre de 2019. Un déclin qui lui vaut une pluie de critiques dans son pays.

Belmadi continue de soutenir Mahrez

L’intéressé a fait le choix de l’indifférence face aux attaques dont il est la cible. C’est ce qu’on peut en déduire à travers les propos ou les publications dont il s’est rendu auteur après le match de samedi face au Burkina Faso (2-2). Mais, son sélectionneur, lui, ne tient pas à rester sans réaction devant ce qu'il juge comme étant de l'acharnement.

Ce lundi, en conférence de presse et à la veille du match décisif contre la Mauritanie, Djamel Belmadi a demandé à ce que l’on soutienne un peu plus son leader. « Je ne veux que les gens oublient ce que Mahrez sait faire, a-t-il commencé par marteler. Ok, ce n’était pas ses deux meilleurs matches en sélection mais ne le tuez pas trop vite ! »

A la question ensuite s’il comptait l’aligner d’entrée lors de ce troisième match de poule, Belmadi a répondu : « Je ne vous dirais pas s’il sera titulaire ou sur le banc, ce n’est pas le plus important. Ça reste notre capitaine. Il a toujours joué sous pression. J’ai toute confiance en lui et l’équipe a toute confiance en lui ».

Après ses deux nuls initiaux, l’Algérie est dans l’obligation de gagner face à la Mauritanie pour espérer continuer son parcours dans cette CAN. Une tâche parfaitement à sa portée, même si elle sera privée d’Ismael Bennacer.