Mauricio Pochettino : "Une bonne façon de préparer le match contre City"

L'entraineur du PSG a salué ses hommes pour la bonne prestation livrée contre Montpellier et les trois points glanés.

Etes-vous satisfaits de cette rencontre et de l'équilibre de votre équipe ?

Je suis satisfait et je crois qu'on a été très solides. On a très bien commencé et on s'est procuré de nombreuses occasions. Ensuite, on a procédé par des attaques rapides. Et en seconde période on s'est procuré des occasions en contrôlant le match.

Navas enchaîne dans les buts. Est-il possible de voir Donnarumma débuter mardi contre City ?

On décidera avant chaque match le gardien qui sera titulaire.

Dans quel secteur de jeu votre équipe a-t-elle le plus progressé ?

Je crois qu'il y a une évolution dans tous les secteurs de façon constante. Aujourd'hui, l'équipe a été plus solide et il a été plus difficile pour l'adversaire de se créer des occasions. Difficile de remarquer une chose en particulier mais j'ai apprécié la solidité défensive que l'équipe a montré dans toutes les lignes face à une équipe qui joue bien au football et fait bien circuler le ballon.

Neymar, Mbappé et Di Maria jouent ensemble depuis plusieurs années maintenant et on n'a pas vu de vraie complicité sur le terrain face à Montpellier...

On s'est créé énormément d'occasions. Ça va venir, ce sont des joueurs qui ont beaucoup de talent. Je ne suis pas inquiet

Cette saison, toutes compétitions confondues, Ander Herrera et Idrissa Gueye ont marqué autant de buts que Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Etes-vous surpris par leur apport ?

Je ne suis pas surpris. C'est bien que les milieux ou d'autres joueurs que les offensifs puissent marquer. L'apport de ces joueurs est très important.

Une victoire, pas de buts encaissés, pas de blessés...Est-ce la soirée parfaite avant la rencontre face à Manchester City ?

Je ne sais pas si c'est la soirée parfaite mais c'est une belle soirée qui se finit sur une victoire et une huitième victoire et huit matches. C'est une bonne façon de préparer le match contre City qui va être une très grosse rencontre.