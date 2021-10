Mauricio Pochettino : "La passion de Neymar pour le football est toujours là"

Avant la rencontre contre Angers, le coach parisien a tenu à se montrer rassurant concernant l'état d'esprit de Neymar.

Les présents, les absents, les blessés ou les retours... Mauricio Pochettino a fait le point sur son effectif avant la rencontre face à Angers et a aussi pris la défense de Neymar autour duquel quelques doutes s'élèvent.

Juan Bernat s'entraîne depuis plusieurs jours avec vous. Est-ce possible de le voir dans le groupe face à Angers ?

Il s'entraîne bien, ça fait quinze jours qu'il s'entraîne avec le groupe. On n'a pas donné la liste mais il y a de bonnes chances qu'il y soit.

Êtes-vous sûr que Ramos va retrouver son meilleur niveau ? Comment vit-il la situation ?

Je n'ai aucun doute qu'il retrouvera ses capacités et son meilleur niveau. Un joueur de foot veut toujours jouer et souffre de ne pas pouvoir le faire. C'est un homme fort qui peut compter sur le soutien du club pour l'aider.

Hakimi est le numéro 1 à droite, Dagba est-il le remplaçant naturel ?

Colin s'entraîne depuis quelques semaines avec le groupe et il s'entraîne bien. Il a déjà récupéré. C'est un joueur qui a fait des bonnes performances la saison dernière comme face au Bayern. C'est un joueur avec un gros potentiel et que l'on aime beaucoup. A droite on peut aussi compter sur Bitu Mazala qui vient de l'académie et sur Thilo Kehrer qui a déjà joué avec l'Allemagne.

Sur quel ton vous êtes-vous adressé à vos joueurs après Rennes ?

Dès la fin du match les joueurs sont partis avec leur équipe nationale et il n'y a pas eu de discussion à ce moment-là. Nous avons pu échanger mais seulement avec ceux qui sont ici et sont revenus. C'était un accident mais c'est vrai que quand on est à Paris, on n'aime pas perdre.

Vous jouez sans les internationaux sud-américains qui jouent ce jeudi soir alors que vous jouez le lendemain. Pensez-vous que cette situation peut fausser le championnat ?

On vit des moments difficiles avec la Covid-19. Il y a des situations qui ne sont pas toujours normales et on doit s'adapter mais ce n'est pas toujours évident. On est frustrés de ne pas avoir tous les joueurs disponibles mais ce n'est pas une excuse car on a un effectif important et que l'on aura une équipe compétitive.

Comment avez-vous accueilli les propos de Neymar ?

Je l'ai expliqué hier à la radio espagnole. C'est un garçon sincère qui dévoile son sentiment. Il a une force mentale importante car il est sous le feu des projecteurs depuis son plus jeune âge mais c'est quelqu'un qui aime le football.

Qu'avez-vous pensé de sa performance à Rennes ? Et pensez-vous que sa passion pour le foot est toujours intact ?

L'article continue ci-dessous

Sans aucun doute, la passion de Neymar est toujours là et il la démontre tous les jours avec nous. A Rennes, la performance collective n'a pas été bonne et c'est ce qui explique le résultat.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Keylor Navas s'est blessé. Avez-vous eu de ses nouvelles ?

On va examiner tout ça quand il va revenir ici. On est en contact avec lui, il nous a dit qu'il a senti une gêne et on espère que s'il a dû sortir à la mi-temps du match contre les Etats-Unis ce n'est que par précaution.