Lundi à l'avant-veille de la rencontre face à Nice, Mauricio Pochettino avait largement fait rire l'assemblée des journalistes présents à la conférence de presse d'avant-match. Evoquant ses souvenirs de l'Espanyol Barcelone et la chronique qu'il devait écrire dans un journal ibérique. Vendredi, l'entraîneur parisien était visiblement plus tendu, ne comprenant pas certaines questions et avant de quitter la salle visiblement fâché.



Marco Verratti est un joueur essentiel pour le PSG mais qui a souvent des blessures. Est-ce qu'on le gère de la même manière qu'un autre joueur ?

Chaque joueur est différent et ont des profils différents. Marco est un joueur très fort et compétitif. On le voit dans les matchs et les entraînements. Depuis le début de mes années d'entraîneur, c'est un des joueurs les plus forts que j'ai eus. Il a eu des coups et de la malchance jusque-là mais c'est un joueur très fort.

Est-ce qu’il y aura des changements dans la composition de l’équipe face à Lens ? Et pourquoi Presnel Kimpembe est-il sorti avant la fin du match face à Nice ?

Oui il y aura des changements c’est sûr. Et pour Presnel, il avait une gêne dont il nous a fait part. C’est pourquoi on l’a fait sortir.



Quelles seront les clés face à Lens ?

La première des choses sera de marquer et d'améliorer l'efficacité offensive. On va jouer contre une équipe athlétique et physique qui fait une bonne saison.



Comment comptez-vous mettre Messi dans les meilleures conditions ?

C'est une question d'efficacité et de temps. Et c'est sûr que ça va rentrer. Un joueur comme Leo (Messi) va forcément marquer.



Mauro Icardi a connu des problèmes personnels et depuis son retour dans le groupe, il n'a pris part qu'à quatre matchs pour 63 minutes de jeu. Le sentez-vous concerné par le football ? Et comment est-il moralement et physiquement ?

Il attend l'opportunité de jouer. Il a eu un problème et travaille bien mais comme tous les joueurs qui jouent moins, il attend une opportunité de jouer.



Durant la rencontre face à Nice, on a senti Mbappé agacé par son positionnement à gauche. Partagez-vous ce sentiment ?

Je n'ai pas vu beaucoup de gestes de sa part. On a vu et revu sa première mi-temps et sa position n'était pas à gauche. C'est plus centre gauche, entre les espaces. Parfois il a senti qu'il pouvait aller à gauche. Et la seconde période était mieux.



Après Nice, vous avez dit que vous aviez joué « avec les moyens » dont vous disposiez. Est-ce que cela signifie que vous avez des attentes pour le mercato hivernal ?

Non je n’attends rien pendant la trêve, aucune signature. Je ne me souviens pas du contexte de ma réponse, mais à aucun moment je ne faisais allusion à des recrutements. En plus ce n’est pas le moment de parler de signatures, on en discutera le moment venu avec Leonardo pour voir s’il y a des besoins dans l’équipe.



Qu'avez-vous pensé des propos de Zlatan Ibrahimovic, qui disait que le PSG n'était pas assez autoritaire avec ses joueurs ?

Je respecte l'avis de tous et les différentes façon de penser. Mais ce n'est pas à moi de commenter cela.