Maupay veut jouer les JO avec Mbappé

Neal Maupay, le prometteur attaquant français de Brighton, a exprimé son désir de participer aux JO de Tokyo avec la star du PSG.

Neal Maupay a porté le maillot de l’Equipe de Espoirs à une reprise. Aujourd’hui, en raison de son âge, il n'est plus éligible pour évoluer avec les Bleuets. Pourtant, il se verrait bien participer aux prochains Jeux Olympiques. C’est ce qu’il a fait savoir dans une interview au Parisien.

La France est qualifiée pour le tournoi masculin du football après une attente longue de vingt-quatre ans. Cet évènement fait rêver beaucoup de joueurs et l’ancien Niçois fait partie de ceux qui se verrait bien aller au lors de la prochaine intersaison. « Les JO ? Je ne me suis jamais posé la question. Mais si on m’appelle, je suis partant bien sûr. Et un duo Mbappé-Maupay aux JO, ça aurait de la gueule… », a indiqué l’attaquant français.

Maupay brille de mille feux en

Maupay aux JO, c'est une option qui peut être envisageable puisque Sylvain Ripoll, le sélectionneur, a le droit d'emmener trois joueurs de plus de vingt-trois ans. L'appel du pied est fait. Reste à savoir si l'ancien coach du y sera sensible ou pas.

S’il continue de briller comme il le fait actuellement, Maupay a toutes les chances de séduire le patron des Bleuets. Alors qu’il évolue dans une formation modeste, l’ex-Aiglon a déjà marqué 7 buts en Premier League en une demi-saison seulement.