Matuidi : "Je n'ai pas dit que j'arrêtais l'équipe de France"

Actuellement à Miami et écarté de la liste des Bleus par Didier Deschamps, le milieu de terrain a fait savoir qu'il était toujours disponible.

Cet été, Blaise Matuidi a quitté la pour rejoindre l'Inter Miami de David Beckham en . Une décision qui a surpris énormément de monde, d'autant qu'avec ce choix, il hypothèque ses chances de disputer l'Euro 2021. Blaise Matuidi n'a plus été convoqué par Didier Deschamps depuis son départ aux USA, mais il n'a pas non plus annoncé sa retraite internationale. Dans une interview accordée à Le Parisien, Blaise Matuidi a avoué qu'il aimerait rejouer en équipe de , même s'il joue désormais en MLS.

"L'entraîneur, Didier Deschamps, connaît ma valeur et ce que je suis capable de faire. Après, dire que c'est compliqué, oui bien sûr. La MLS aux yeux de tout le monde n'est pas forcément du standing des grands championnats. C'est la réalité. J'en avais conscience mais c'était décidé. Je sais ce que j'ai pu faire par le passé et je sais ce que je peux faire encore", a expliqué l'ancien milieu de terrain de la Juventus.

Matuidi assume son choix

"Je n'ai pas dit que j'arrêtais l'équipe de France même si je sais qu'il y a de la concurrence, des joueurs qui évoluent dans des très grands clubs. Je sais ce que je peux lui apporter comme je sais aussi ce qu'elle m'a donné. Si on fait appel à moi, je serai le premier à répondre présent. Mais aujourd'hui, je suis concentré sur mon club. Je dois l'aider à grandir. C'est ce qui m'importe le plus", a ajouté Blaise Matuidi.

"J'ai bien sûr regardé les matches de l'équipe de France, et comme je reste un fan du grand football, la est la plus grande compétition du monde. Je continue de soutenir les clubs dans lesquels je suis passé comme la Juventus Turin et le . Je ne la jouerai plus jamais ? Ce n'est pas ma façon de raisonner. J'ai fait un choix avec toutes les conséquences qu'il implique. J'en étais conscient au moment de donner ma réponse, je n'ai aucun regret", a conclu le milieu de terrain français.

Blaise Matuidi a justifié son choix de rejoindre la MLS : "Depuis des années, lorsque je pars en vacances, c'est aux Etats-Unis. Avec ma femme, on adore la vie américaine. Cela m'a toujours fait rêver. Je m'étais toujours dit que si j'avais l'opportunité un jour de venir y vivre que ce soit pendant ou après ma carrière, je sauterais le pas sans hésiter. L'occasion s'est présentée et j'avais envie de tenter l'expérience. Je suis très heureux aujourd'hui".