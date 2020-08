Matthaus : "Lewandowski est le meilleur joueur du monde"

L'ancien joueur du Bayern a comparé l'attaquant polonais au sextuple Ballon d'Or avant une énorme confrontation en Ligue des champions.

Robert Lewandowski est désormais le "meilleur joueur du monde" devant Lionel Messi, selon Lothar Matthaus, qui a qualifié l'attaquant du comme le "successeur" de la superstar de Barcelone. Robert Lewandowski a porté son total de buts à 53 en 44 matchs cette saison après avoir inscrit un doublé lors de la victoire 4-1 du Bayern contre en samedi. Le résultat final à l'Allianz Arena a vu l'équipe d'Hansi Flick se qualifier pour les quarts de finale de la compétition avec le score de 7-1 au total sur a double confrontation, avec une rencontre contre le FC Barcelone en quarts de finale.

Les Blaugrana ont battu 3-1 pour décrocher leur place au Final 8 de Lisbonne, Lionel Messi faisant la une des journaux pour un but en solo époustouflant qui l'a vu passer cinq défenseurs et se relever alors qu'il était au sol avant de pousser le ballon dans le petit filet opposé. L'attaquant Argentin est largement considéré comme le plus grand footballeur de l'histoire, et a remporté un sixième Ballon d'Or, établissant un nouveau record en 2019, après une autre année stellaire.

Matthaus confiant pour le Bayern

Messi a de nouveau porté une équipe du Barça décousue au cours de la saison actuelle, mais Matthaus pense que Lewandowski a maintenant dépassé le joueur de 33 ans comme le meilleur du monde. Avant l'affrontement du Bayern avec l'équipe espagnole à Lisbonne vendredi, la légende du club a déclaré à Bild: "Messi fait face à son successeur en tant que meilleur joueur du monde : Robert Lewandowski. Il est le meilleur joueur, pas seulement le meilleur attaquant.

"Le Barça d'aujourd'hui n'est plus le même qu'avant. Ils ont Messi, bien sûr. Un joueur comme lui est toujours capable de génie. Mais lui seul ne suffira pas contre ce Bayern. Barcelone ne me fait pas peur", a ajouté l'Allemand. Matthaus est convaincu que son ancien club atteindra les demi-finales de la Ligue des champions aux dépens du Barça, comme il l'a déclaré à Sky : "Naturellement, Barcelone a assez de qualité pour produire le meilleur de lui-même en un seul match, mais je pense que le Bayern devra faire beaucoup d'erreurs et faire beaucoup de choses mal pour perdre contre ce Barcelone".

L'attaquant du Bayern Thomas Müller a été invité à intervenir dans le débat Lewandowski-Messi après leur victoire contre Chelsea, et a exhorté son coéquipier à prouver qu'il méritait d'être mentionné dans le même groupe que le joyau du Barca. "On verra ça vendredi. Lewy devra répondre à cette question", a déclaré l'international allemand. "Messi a également très bien joué contre Naples. Mais c'est à Lewy et à nous de répondre à cette question en faveur de Lewy vendredi."