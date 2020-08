Setién prêt à sacrifier Griezmann contre le Bayern ?

A en croire la presse catalane, Quique Setién envisage la possibilité de laisser Griezmann sur le banc afin de renforcer son milieu de terrain.

Les montagnes russes semblent continuer pour Antoine Griezmann pour sa première saison avec le . Revenu juste à temps de blessure pour pouvoir participer à la qualification du Barça aux dépends du Napoli, samedi, le Français a livré une prestation sans saveur quand ses compères d’attaque Lionel Messi et Luis Suarez ont trouvé le chemin des filets.

Pourtant, après des mois de tergiversations, Quique Setién s’est enfin décidé à placer le Français dans l’axe avec un nouveau système en 4-4-2 losange. Seulement, à l’heure d’affronter le en quarts de finale de la Ligue des Champions, il semble que l’entraîneur espagnol fasse le choix de la prudence.

La complicité du duo Messi - Suarez

D’après Sport, les retours de suspensions de Sergio Busquets et Arturo Vidal vont pousser Setién à revoir sa formation. Si le schéma tactique devrait rester le même, l’entrejeu va être fortement renforcer face à la machine munichoise et le quotidien catalan affirme que Sergi Roberto et Frenkie de Jong devraient accompagner les deux revenants.

Une décision aux lourdes conséquences pour Griezmann puisque le champion du monde devrait prendre place sur le banc des remplaçants, la mission offensive étant confiée au duo inséparable Messi - Suarez…