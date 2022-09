Mathys Tel bat un nouveau record de précocité au Bayern

Le jeune attaquant français Mathys Tel est une nouvelle fois entré ce samedi dans l’histoire du Bayern et du championnat allemand.

Le Bayern Munich se mesurait à Stuttgart ce samedi en Bundesliga. Une rencontre qui a vu Mathys Tel, le jeune attaquant français, entré un peu plus dans l’histoire du championnat allemand.

Tel fait mieux que Musiala

L’ancien rennais a ouvert le score en faveur des siens à la 36e minute en convertissant une passe d’Alphonso Davies. Un tir à ras de terre et qui n’a laissé aucune chance au portier adverse. Une réalisation importante et aussi historique.

A 17 ans et 136 jours, Tel est le plus jeune joueur de l’histoire du Bayern à marquer un but dans l’élite allemande. Il efface un record détenu par son coéquipier Jamal Musiala, buteur à 17 ans et 6 mois en septembre 2020. Le top 3 est ensuite complété par Alphonso Davies.

Déjà son deuxième but avec le Bayern

Pour rappel, Mathys Tel était déjà devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Bayern en scorant dernièrement en Coupe d’Allemagne.

L’apparition du jour de Tel était sa quatrième avec les champions d’Allemagne et la deuxième en tant que titulaire.