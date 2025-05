Marseille vs Rennes

Mason Greenwood a inscrit un doublé pour devancer Didier Drogba, devenant ainsi le meilleur buteur de Ligue 1 ex-aequo avec Ousmane Dembélé.

Greenwood a terminé sa première saison de Ligue 1 en beauté après avoir inscrit un doublé contre Rennes lors d'une victoire 4-2 samedi soir. L'attaquant totalise désormais 21 buts en championnat, ce qui le place au même niveau que la star du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.

Malgré 21 buts chacun, c'est Dembélé qui sera élu meilleur buteur de Ligue 1, car, selon le règlement, le joueur ayant marqué le moins de penaltys est déclaré vainqueur. Dembélé n'a inscrit qu'une seule frappe de 12 mètres, tandis que Greenwood en compte sept.

Greenwood se targue également d'avoir inscrit le plus grand nombre de buts (21) lors d'une première saison pour un joueur marseillais au XXIe siècle, devant des joueurs comme Bafetimbi Gomis (20) et la légende de Chelsea, Drogba (19). Cependant, en remontant plus loin, il est deuxième derrière Alen Boksic, qui a inscrit 22 buts lors de sa première saison en 1992-93.

Après une saison sensationnelle en France, de nombreux clubs convoitent la signature de Greenwood, dont Barcelone, semble-t-il. Cependant, l'attaquant a insisté sur le fait qu'il continuerait au Stade Vélodrome et savourerait la Ligue des champions la saison prochaine après avoir terminé deuxième derrière le PSG.