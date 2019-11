Martial, "la clé du redressement de Manchester United"

Daniel James, le milieu de MU, pense que le Français Anthony Martial est le grand artisan du réveil des Red Devils en Premier League.

L'attaquant français Martial a été indisponible pendant deux mois en raison d'une blessure à la cuisse avant de renouer avec la compétition, en fin de match nul 1-1 contre le 20 octobre dernier. Les Red Devils ont depuis remporté cinq de leurs six matches depuis, avec une défaite 1-0 à comme seule ombre du tableau.

Martial, James et Marcus Rashford ont été les hommes forts du succès contre et Hove Albion dimanche, ce qui a permis à United de se classer septième avant la pause internationale. Et James pense que l'influence de Martial a été déterminante dans le redressement récent. "Depuis son retour, nous avons ce point central", a déclaré James après le match de Brighton. "C’est un excellent joueur. Il peut servir d'appui ou aller en profondeur. C’est important pour moi et pour Marcus depuis qu’il est revenu dans l’équipe pour établir ce lien. Depuis son retour, il a des buts et des passes décisives et il a été formidable pour nous."

Malgré son impact grandissant à United, Martial a été écarté de l'équipe de pour les prochains matches de qualification pour l' . Le sélectionneur Didier Deschamps insiste sur le fait que l’ancienne star du fait toujours partie de ses plans. À United, la cote du Français est donc plus elevée et James n’est pas le premier joueur mancunien à exprimer son soutien envers l’attaquant. Le capitaine Ashley Young l’ayant salué comme inarrêtable" et pense que Les Bleus y perdent beaucoup en l'omettant.