Martial, c'est vraiment fini

En fin de contrat à Manchester United, Anthony Martial a annoncé son départ du club.

Le contrat d'Anthony Martial expire cet été à Manchester United et il a finalement confirmé qu'il quitterait Old Trafford après neuf ans de présence au club. Le bail du Français expire en effet à la fin de la campagne 2023/24 et n'ayant pas convenu d'une prolongation, il a annoncé son départ. Départ qui intervient peu après la conquête d'un nouveau trophée par son équipe.

Une lettre ouverte aux supporters a été publiée sur les réseaux sociaux lundi soir : « Chers fans de Manchester United, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous écris aujourd'hui pour vous dire au revoir. Après neuf années incroyables au sein du club, le temps est venu pour moi de tourner une nouvelle page de ma carrière."

« Depuis mon arrivée en 2015, j'ai eu l'immense honneur de porter ce maillot et de jouer devant vous, les meilleurs supporters du monde ! Vous avez été un soutien indéfectible, dans les bons moments comme dans les plus difficiles. Votre passion et votre loyauté ont été une source constante de motivation pour moi. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je voudrais également exprimer ma gratitude à tous mes coéquipiers, au staff technique et à tous les membres du club que j'ai rencontrés au cours de mes 9 années passées ici. Je suis fier d'avoir pu partager ces expériences avec vous.

« Manchester United sera toujours dans mon cœur. Ce club a marqué ma carrière et m'a offert une opportunité incroyable de jouer devant vous. Je pars pour relever de nouveaux défis, je serai toujours un Red Devil et je continuerai à suivre les résultats du club avec passion. Merci encore pour tout et à bientôt. Avec toute mon affection, Anthony Martial ». Martial n'a fait que 19 apparitions cette saison sous les ordres d'Erik ten Hag, marquant deux buts. Il a été associé à un transfert à l'Inter Milan.