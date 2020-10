Marseille, Villas-Boas n'est pas là pour faire de la figuration"

L'entraîneur Marseillais André Villas-Boas s'est livré en conférence de presse avant l'entrée en lice de son équipe en C1.

L'OM a des ambitions en Ligue des Champions comme l'a confirmé son entraîneur. André Villas-Boas s'est exprimé en conférence de presse ce mardi soir alors que le club phocéen entre en lice en C1 mercredi face à l' .

Et le vice-champion de n'est pas pour faire de figuration comme l'a asséné son coach devant les médias :

« C’est un rêve qu’on a fait la saison dernière qui s’exauce. On doit gagner de l’expérience petit à petit, se qualifier chaque année pour la . Mais on n’est pas venus en vacances, on ne va pas entrer avec les valises mais avec le maillot de l’OM, toute son histoire et l’étoile dorée qui est au-dessus du blason (celle de la victoire en C1 en 1993, ndlr)… », a tonné André Villas-Boas, qui a aussi évoqué l'adversaire.

« Pedro Martins (le coach de l’Olympiakos) joue très offensif, ouvert, comme on joue à l’extérieur, on peut avoir une stratégie défensive et profiter peut-être de leurs 'aventures' en attaque. On espère mettre des choses en place pour contre-attaquer un peu », a-t-il analysé.