Marseille, Villas-Boas annonce des négociations pour une prolongation

Le coach portugais a confirmé que l'OM avait ouvert les négociations pour une prolongation de bail.

Mercredi soir, l’ se rend à Manchester pour y affronter dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Mais cette rencontre sans enjeu passe au second plan face à l'actualité de l'entraîneur marseillais André Villas-Boas. Au printemps dernier, le technicien portugais menaçait de quitter l'OM.

Notamment après le limogeage de celui qui l’a convaincu de débarquer sur la Canebière, son ami Andoni Zubizarreta. Lié au club jusqu’en juin 2021, Villas-Boas avait dit non à la proposition de ses dirigeants de poursuivre l'aventure au printemps dernier. Mais les choses ne sont plus les mêmes et une prolongationdest désormais dans les tuyaux, comme l'intéressé l'a confié à RMC.

« Pablo Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du fair-play financier, de la crise sanitaire et d’une chaîne TV qui a décidé de rigoler avec tout le monde (Mediapro) ».

De quoi certainement ravir le président délégué de l'OM, qui estime que les forces vives du club phocéen vont dans la même direction :

« J’ai beaucoup d’admiration pour André, la personne qu’il est. Sa vision autre que le terrain. Avec Pablo (Longoria), il y a un alignement, une collaboration qui est extrêmement fructueuse, et j’aimerais beaucoup continuer avec André Villas-Boas ».

Le coach olympien a également évoqué la prochainé échancé de l'OM, avec ce match face à une équipe de City qui même remaniée, reste redoutable :« A City, il y aura beaucoup de changements, mais l’équipe B de City est trop forte. On parle de Mahrez, Silva, Gundogan, Fernandinho, Dias, Garcia, Cancelo. Toutes les options sont de top niveau. Je dois attendre la qualification qui ne dépend pas de nous. C’est vrai que c’est plus dur parce que tu joues jeudi et dimanche. Mon expérience à Porto et au Zenit s’est bien pacsée. Il faut se qualifier, que Porto nous fasse une faveur et qu’on reparte avec un point. Ça va être dur de jouer contre City, même leur deuxième équipe est toujours compétitive. Porto est un grand club et va essayer de faire mieux. Mais le problème, c’est qu’ils vont faire beaucoup de changements en vu du championnat et l’ ne dépend que de lui. On doit attendre, on peut rien faire. Mais on doit être au meilleur niveau possible pour ramener que chose de City », a confié AVB en conférence de presse.