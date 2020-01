Marseille, Strootman agacé par les questions sur son avenir

Buteur face à Rennes, le milieu batave était agacé au moment d'évoquer son futur au terme du match.

Plus gros salaire de l'OM, le milieu de terrain de l' Kevin Strootman, souvent annoncé partant, a été sondé sur un éventuel départ en zone mixte.

Agacé par cette question, l'ancien joueur de la Roma, unique buteur contre Rennes, a répondu d'un ton sec :

"Affirmer que je vais rester ? Je ne dois pas répondre à ça. Vous écrivez des choses dans les journaux, moi je ne dis rien. Je ne sais pas si l'entraîneur ou les dirigeants ont donné une interview à ce sujet, mais moi je ne dis rien, car j'ai encore un contrat de trois ans et demi. J'ai signé ici pour rester et pour jouer, pas pour autre chose. Satisfait ? Tu veux chercher quelque chose, et ce n'est pas bien. On parle du match, et pas d'autre chose. Le plus important c'est Marseille, et pas moi", a-t-il ainsi confié en zone mixte.