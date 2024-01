Marseille - Strasbourg : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg s’affrontent, vendredi, pour la 18e journée de Ligue 1 de France. Les dernières infos ici.

Après trois semaines de pause, la Ligue 1 de France reprend ses droits ce weekend. En effet, l’Olympique de Marseille donne rendez-vous au Racing Club de Strasbourg, ce vendredi, en ouverture de la 18e journée du championnat. L’Orange Vélodrome va servir de cadre à ce choc.

OM - Strasbourg, un duel d’invincibilité en vue

Après un début de saison mitigé, l’Olympique de Marseille (6e, 27 points) a retrouvé ses états avant la fin de la première partie de la saison en Ligue 1. Les hommes de Gennaro Gattuso restent invaincus lors de ses 6 derniers matchs de Ligue 1 (4 victoires, 2 nuls), après avoir perdu 4 des 6 précédents (1 succès, 1 nul). Face à Strasbourg, Marseille n’a pas à s’inquiéter, puisque le club phocéen n’a plus perdu contre le Racing.

Le club du Sud de la France reste sur 16 matchs sans défaite face à Strasbourg en Ligue 1, dont 8 victoires et autant de matchs nuls, mais l’OM a concédé le nul lors des 3 plus récents affrontements. La dernière défaite de l’OM face au Racing dans l’élite remonte au 9 avril 2005 (1-0, but de Mamadou Niang).

De son côté, le RC Strasbourg (9e, 23 points) est un peu plus en confiance avant le déplacement à Marseille. Patrick Vieira et ses joueurs ont remporté leurs 3 derniers matchs en Ligue 1, aucune équipe ne fait mieux en ce moment - meilleure série depuis 2 ans (3 également en janvier 2022). Le Racing pourrait connaître 4 succès consécutifs en Ligue 1 pour la première fois depuis décembre 2018-janvier 2019 (4).

Ce vendredi, Strasbourg pourrait glaner lors de cette 18e journée son 3e succès à l’extérieur de la saison en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), ce qu’il avait réalisé lors de la 32e journée du championnat de France lors de la saison 2022/23.

Horaire et lieu du match

Marseille – Strasbourg

18e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 21h française

Les compos probables du match Marseille - Strasbourg

Marseille : Pau Lopez – Meïté, Gigot, Balerdi – Clauss, Nadir, Kondogbia, Veretout, Murillo – Vitinha, Aubameyang

Strasbourg : Sels – Guilbert, Perrin, Sylla, Senaya – Sissoko, Mwanga – Bakwa, Gameiro, Diarra – Emegha

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - Strasbourg

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg sera à suivre ce vendredi 12 janvier 2024 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.