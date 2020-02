Marseille, Payet ne veut pas parler des Bleus

Dimitri Payet a offert la victoire à l'OM contre Toulouse. En grande forme actuellement, il refuse d'évoquer un retour en Bleu.

Dimitri Payet,qui possède 38 sélections en équipe de , mais qui n'a plus disputé de match international depuis le 11 octobre 2018 contre l' (2-2), refuse d'évoquer les Blues malgré sa très belle forme actuelle.

"Ce n'est pas le sujet du jour", a indiqué, au micro de Canal+, le héros de l'OM face à . En effet, grâce à un nouvel exploit de Payet, l'OM est venu à bout du TFC ce samedi et conforte sa place de dauphin du .

Une merveille de frappe envelopée dans les filets d'un Baptiste Reynet surpris par cette tentative lointaine a suffi au bonheur des Phocéens.

"Je suis en confiance, donc je tente beaucoup plus de choses. Il y a de la réussite au bout, donc je vais savourer. On manquait un peu de peps et de jus pour pouvoir bouger ce bloc bien en place. Après, on ne va pas regarder ça ce soir. C'est le troisième match en quelques jours seulement. Il fallait gagner, rester sur notre clean sheet. Avec un grand Steve Mandanda, ça nous a permis d'en marquer qu'un. On va s'en satisfaire ce soir", a encore confié Payet.