Marseille-Nîmes (1-2) - L’OM au fond du trou, Nîmes barragiste

À la surprise générale, l’Olympique de Marseille a perdu à domicile contre Nîmes (1-2), lanterne rouge avant le coup d’envoi, ce samedi en Ligue 1.

L’ n’y arrive plus face aux "petits". Tenus en échec par (0-0) la semaine passée, les hommes d’André Villas-Boas ont une nouvelle fois déçu, et même chuté face à Nîmes (1-2) ce samedi au Vélodrome. Avant le coup d’envoi, les Crocos étaient pourtant bons derniers du championnat.

Deux caviars de Payet, sans suite

Et l’OM a rapidement voulu enfoncer le NO, qu’il était parti battre aux Costières (2-0) au mois de décembre. Sur deux caviars de Payet, Sanson et Benedetto auraient dû ouvrir le score, mais le premier a trouvé Reynet sur sa trajectoire, tandis que l’autre n’a pas réussi à convertir à… un mètre de la cage.

Marseille a toutefois cru voir la tendance s’inverser lorsque l’arbitre lui a accordé un penalty, obtenu par Benedetto, mais Thauvin a fait une Payet. Sans vraiment y croire, le gaucher a envoyé le ballon hors du cadre, comme son coéquipier l’avait fait à Porto en Ligue des Champions (0-3). En , il s’agit du troisième penalty manqué par l’OM… en quatre tentatives.

Plus d'équipes

Sakai déçoit encore

0-0 à la mi-temps, donc. Mais personne n’aurait rien trouvé à redire si l’OM avait compté deux ou trois buts d’avance, bien au contraire. Les Olympiens n’ont donc rien changé, pensant que Reynet allait finir par craquer, mais il n’en a rien été. Au contraire.

L'article continue ci-dessous

À force d’attaquer de manière désorganisée, l’OM a fini par récolter ce qu’il a semé. Et notamment Sakai, coupable d’errements défensifs impardonnables. En effet, Ferhat aurait pu obtenir un penalty, non sifflé par l’arbitre, mais il a pu se consoler grâce aux deux buts inscrits par Eliasson, évidemment contre le cours du jeu.

Benedetto "sauve" l’honneur

Villas-Boas a bien tenté de réagir avec quatre changements et les sorties de Payet et Thauvin, sans succès. L’OM a malgré tout réussi à réduire l’écart grâce à Benedetto, à l’affût sur une erreur de la défense adverse, mais le mal était fait.

Une bonne affaire pour Nîmes, qui quitte la dernière place pour prendre provisoirement celle du barragiste, tandis que Marseille reste sixième, à sept points du podium.