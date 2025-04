Marseille - Montpellier : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Crise à Marseille ? L'OM doit impérativement réagir face à Montpellier, lanterne rouge, après la gifle reçue à Monaco. Révolte attendue au Vélodrome !

Réaction impérative au Stade Vélodrome ! Sévèrement battu à Monaco le week-end dernier (3-0) et retombé à la troisième place, l'Olympique de Marseille est dans l'obligation de se relancer ce samedi lors de la réception de Montpellier, lanterne rouge quasiment condamnée. Une rencontre aux allures de thérapie pour des Olympiens sous pression, face à des Héraultais plongés dans une crise profonde.

L'OM, l'heure de la révolte a sonné

La défaite sur le Rocher a cristallisé les maux marseillais actuels. Avec cinq revers sur les sept derniers matchs et une défense particulièrement friable (11 buts encaissés lors des quatre dernières sorties), l'OM inquiète et voit sa place sur le podium menacée. Roberto De Zerbi, dont les choix sont questionnés, pointe un problème persistant de "mentalité", au-delà des absences ou des systèmes. « C'est le cerveau et le cœur qui font changer les choses », a-t-il répété, tout en assumant sa part de responsabilité pour "trouver la solution". Malgré ce marasme, le Vélodrome reste un atout (5 victoires en 7 matchs en 2025), et l'entraîneur italien veut croire au rebond : « Demain, tout dépend de ce qu'on veut faire ».

Montpellier : préparer l'avenir au milieu du chaos

Pour Montpellier, la fin de saison ressemble à un chemin de croix. Lanterne rouge avec une série terrible de dix défaites consécutives, le club champion de France 2012 est virtuellement relégué et pourrait l'être officiellement dès ce week-end. La crise est totale, entre le départ de Jean-Louis Gasset, des incidents avec les supporters et la sortie médiatique incendiaire du président Laurent Nicollin après la défaite à Angers, fustigeant l'égoïsme de certains. Dans ce contexte délétère, Zoumana Camara, nommé récemment, a pour mission quasi impossible de "préparer l'avenir" tout en tentant de sauver ce qui peut l'être sur le plan de l'honneur.

Un match pour (vite) se rassurer

Face à un adversaire à la dérive, contre lequel l'OM reste sur onze matchs sans défaite et qu'il a très souvent dominé au Vélodrome (seulement 2 défaites en 29 réceptions), tout autre résultat qu'une victoire nette serait inacceptable pour Marseille. Pour cela, De Zerbi attend de ses joueurs une circulation de balle rapide et efficace devant le but. C'est l'occasion ou jamais pour l'OM de se rassurer, de potentiellement reprendre la deuxième place, et surtout, de calmer un environnement devenu pesant.

Horaire et lieu du match OM - Montpellier

📍 Infos pratiques 🏟️ Lieu Stade Vélodrome (Marseille) 🗓️ Date Samedi 19 avril 2025 ⏰ Heure 21h05 (heure française) ⚽ Match Marseille - Montpellier (30e journée de Ligue 1)

Les compos probables du match OM - Montpellier

OM : Rulli - Kondogbia, Cornelius, Murillo - Luis Henrique, Höjbjerg, Bennacer, Merlin - Greenwood, Rabiot - Gouiri.

Montpellier : Lecomte - Ndollo Bille, Kouyaté, Omeragic, Mouanga, Sainte-Luce - Coulibaly, Ferri, Chotard, Savanier - Khazri.

Sur quelle chaine suivre la rencontre OM - Montpellier ?

📺 Diffusion TV & Streaming 🇫🇷 France DAZN (via MyCanal & Prime Video) 🇧🇪 Belgique / 🇩🇪 Allemagne DAZN 🌍 MENA BeIN Sports MENA 4 • Streaming : BeIN Connect, TOD 🇵🇹 Portugal Sport TV 4 🇷🇺 Russie Okko Sport 🌍 Afrique francophone TV5Monde Afrique 🇧🇦 Balkans Arena Sport 1

