Marseille - Metz : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille accueille Metz, vendredi, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1 de France. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 de France aborde sa 21e journée ce vendredi. En ouverture à cette étape de la compétition, l’on assistera à un choc entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz à l’Orange Vélodrome. Un duel plus ou moins déséquilibré vu la position des deux formations au classement. L'OM (8e, 29 points) est au milieu de tableau et le visiteur est, quant à lui, barragiste.

OM - Metz, deux équipes en difficulté

C’est un début d’année très compliquée pour la formation phocéenne. Depuis la reprise, l’Olympique de Marseille n’a pas encore remporté le moindre match en championnat de France. Accrochés par Strasbourg (1-1) et l’AS Monaco (2-2) lors des deux premières rencontres de la nouvelle année, les hommes de Gennaro Gattuso ont échoué face à l’OL (1-0) lors de la précédente journée. Une défaite qui a provoqué la colère des supporters, d’où des réunions ont été convoquées entre dirigeants et joueurs, de même qu’entre staff, joueurs et groupes de représentants des supporters. Une victoire est impérative pour les Phocéens face aux Messins, ce vendredi, pour renouer les bons liens avec leurs supporters.

De l’autre côté, le FC Metz vit une saison très compliquée. Les Grenats sont sur une série de sept défaites consécutives en Ligue 1. Battus le week-end dernier dans leur fief du Stade Saint-Symphorien face à au FC Lorient (1-2), les hommes de László Bölöni envisagent de prendre leur tout premier point en Ligue 1 depuis la nouvelle année. Alors qu’ils ont fait un début de saison plus encourageant, les Messi ont craqué par la suite. Metz (16e, 16 points) n’est qu’à un point d’avance sur la lanterne rouge, Clermont Foot (18e, 15 points). Lorient étant l’autre relégable avec 16 points à la 17e place.

Horaire et lieu du match

Marseille – Metz

21e journée de Ligue 1

Lieu : Orange Vélodrome

A 21 heures française

Les compos probables du match Marseille - Metz

Marseille : Lopez - Clauss, Balerdi, Gigot, Merlin - Veretout, Ounahi, Harit - Sarr, Aubameyang, Ndiaye

Metz : Oukidja - Colin, Traore, Cande, Udol - N'Doram, Jean Jacques, Camara - Van Den Kerkhof, Mikautadze, Lamkel Ze

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille – Metz

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz sera à suivre ce vendredi 9 février 2024 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.