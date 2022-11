OM – OL : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est sans aucun conteste, la plus grande rivalité du football français lors de ces cinq dernières années. Plus grande encore que le Classique entre le PSG et l'OM ou que le derby entre l'OL et l'ASSE. L'Olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais est un match toujours très attendu depuis quelques années et qui ne se déroule pas toujours de la meilleure des façons.

Un match toujours placé sous haute tension

Loin du PSG, les deux Olympique se battent depuis plusieurs années pour une place en Ligue des champions et pour la place de deuxième meilleur club français et forcément, cela a créé une forte rivalité sur et en dehors du terrain. Si l'on espère ne plus jamais revoir des incidents comme l'an dernier avec le jet de bouteille sur Dimitri Payet, cette rencontre risque encore de sentir la poudre.

Ce dimanche, l'OM, éliminé de toutes compétitions européenne en cours de semaine et sans la moindre victoire depuis cinq matches toutes compétitions confondues, reçoit l'OL, en pleine remontada en Ligue 1 mais encore loin de ses objectifs de début de saison après un début de championnat chaotique. Sur le papier, on est bien loin du choc au sommet de ces dernières années, pourtant, c'est encore et toujours un match d'une importance capitale pour les deux clubs.

Lyon veut poursuivre sa remontada, Marseille veut stopper l'hémorragie

En effet, Lyon peut revenir à un point de Marseille en cas de succès au Stade Vélodrome ce qui serait une très bonne chose pour les Gones, qui vont mieux depuis l'arrivée de Laurent Blanc. En revanche, ce serait un terrible désaveu pour l'OM qui était encore co-leader de Ligue 1, il y a moins d'un mois. Tout va très vite dans le football et chez les Olympique les deux courbes semblent s'inverser.

L'OL revient dans la danse tandis que l'OM connaît un sacré coup d'arrêt. Les Phocéens espèrent se relancer face à Lyon, mais ce ne sera pas une chose aisée. En effet, Marseille n'a plus battu Lyon depuis le mois de novembre 2019 et n'a gagné qu'une seule fois lors des dix dernières rencontres entre les deux clubs. L'OM espère donc conjurer le mauvais sort dimanche soir.

Horaire et lieu du match OM - OL

Ville : Marseille

Marseille Stade : Stade Vélodrome

Stade Vélodrome Heure : 20:45 UTC+1 (heure française) / 19:45 GMT / 15:45 EST / 12:45 PST

Sur quelle chaîne TV voir Marseille - Lyon ?

OM - OL

14ème journée de Ligue 1

Dimanche 6 Novembre

20h45 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h15 sur Prime Vidéo

Série actuelle de Marseille et de Lyon

OM : DDDND



OL : DNDVV

Les blessés et absents :

Sorti face à Tottenham avant même la dixième minute, Eric Bailly est fortement incertain pour cette rencontre. Hormis l'Ivoirien, seul Pedro Ruiz est absent à l'OM.

A Lyon, Corentin Tolisso est toujours blessé, tout comme le troisième gardien, Julian Pollersbeck.

Les équipes probables

XI de départ de Marseille : Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Guendouzi, Harit, Sanchez.

XI de départ de Lyon : Lopes - Diomande, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Thiago Mendes, Aouar, Tagliafico - Dembélé, Lacazette.

Les statistiques à connaître avant OM-OL :

● Marseille n’a gagné qu’un seul de ses 15 derniers matches de Ligue 1 contre Lyon (6 nuls, 8 défaites),

c’était le 10 novembre 2019 au Vélodrome (2-1).

● Marseille a perdu 8 fois à domicile contre Lyon en Ligue 1 au 21e siècle – dont 3 fois lors des 5 réceptions les plus récentes (1 victoire, 1 nul) – seul Paris (9 succès) s’est plus souvent imposé au Vélodrome dans l’élite depuis le début de ce siècle.

● Marseille n’a gagné aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (3 défaites suivies d’un nul), après avoir remporté 7 des 9 premiers cette saison (2 nuls).

● Lyon a pris 6 points lors de ses 3 matches de Ligue 1 sous Laurent Blanc (2 victoires, 1 défaite), c’est

seulement un point de moins que lors des 7 dernières rencontres de Peter Bosz sur le banc de l’OL dans l’élite (2 succès, 1 nul, 4 revers).

● Marseille a perdu ses 2 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1-2 v Ajaccio et 0-1 v Lens), mais n’a plus connu une plus longue série de revers sur ses terres dans l’élite depuis janvier-février 2021 (3).

● Vainqueur à Montpellier le 22 octobre (2-1), Lyon n’a plus remporté 2 déplacements de rang en Ligue 1 depuis avril-mai 2021 (3).

● Dimitri Payet a délivré 10 assists contre Lyon en Ligue 1 (en 25 matches), soit le total d’assists le plus élevé pour un joueur contre un même adversaire de l’élite depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07).

● Laurent Blanc va affronter Marseille pour la 13e fois en tant qu’entraîneur en Ligue 1, soit l’adversaire qu’il a le plus croisé dans l’élite avec Lille et Rennes. L’actuel coach de Lyon n’a perdu qu’un seul de ses 12 précédentes rencontres face à l’OM en L1 (7 victoires, 4 nuls), c’était le 8 février 2009 sur le banc de Bordeaux (0-1 au Vélodrome).