Marseille - LOSC (2-1), l’OM s’impose aux tripes

Mené au score par le LOSC en début de match, l’OM a livré la meilleure des réactions pour aller chercher un succès mérité devant ses supporters (2-1).

Le PSG ayant gagné quelques heures plus tôt, l’OM se devait aussi de faire le plein de points ce samedi pour rester en tête du championnat. Les Phocéens n’ont pas manqué à leur tâche. Avec beaucoup de caractère, et malgré un début de match défavorable, ils ont pris le meilleur sur le LOSC (2-1).

Un OM à réaction

Attendus au tournant après leur premier revers de la saison, concédé mercredi à Tottenham, les hommes d’Igor Tudor ont produit une réponse des plus rassurantes. Même un but concédé en début de rencontre de la part du Brésilien Ismaily (12e) ne les a perturbés. Au contraire, piqués dans leur orgueil, ils ont dès lors complètement asphyxié les Lillois.

L’égalisation marseillaise est intervenue à la 26e minute. C’est Alexis Sanchez qui a relancé les siens. De retour dans le onze, le Chilien a claqué son premier but au Vélodrome, en reprenant sans contrôle un service de Cengiz Under.

A 1-1, Igor Tudor a fait le choix de remplacer Leonardo Balerdi, qui venait de récolter un carton jaune. L’Argentin n’était pas content de cette décision, mais celle-ci s’est révélée être judicieuse. Avec l’incorporation de Nuno Tavares, le jeu de l’OM a retrouvé de la vitesse et de la percussion. Il s’en est d’ailleurs fallu d’un rien pour que les Marseillais prennent l’avantage à la 31e.

Une deuxième mi-temps à sens unique

La pression des locaux s’est encore plus accentuée au retour des vestiaires. Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, a alors retarde l’échéance en faisant deux grands arrêts. Le premier devant Cengiz Under (47e) et le second devant Harit (51e). Le suppléant de Jardim a quand même fini par s’incliner. A la 61e minute, il se faisait surprendre par Samuel Gigot. Monté sur un coup franc, l’ancien du Spartak marquait à son tour son premier but au Vélodrome, en reprenant du bout du pied un service de Kolasinac.

A 2-1, l’OM aurait pu avoir le réflexe de reculer. Il n’en a rien été. Sûr de leurs forces, les Phocéens ont maitrisé leurs opposants durant la dernière demi-heure, les maintenant très loin de leurs buts. Dans sa cage, Pau Lopez n’a d’ailleurs rien eu à faire. Avec conviction et brio, le vice-champion de France s’offrait ainsi son 6e succès de la saison. Pour préparer la réception de Francfort, il n’y avait pas de meilleure option.