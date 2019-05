Marseille - Garcia : "L'une des saisons les plus compliquées de ma carrière"

L'entraîneur marseillais est revenu sur la saison compliquée de son équipe, à deux jours du choc contre Lyon ce dimanche (21h).

Marseille s'apprête à recevoir ce dimanche (21h) pour un choc de , alors que les espoirs de qualification européennes sont désormais très minces.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Rudi Garcia est revenu sur la saison compliquée qu'il vient de traverser, tout en assurant que ses joueurs feraient tout pour remporter ce match prestigieux.

Sur ce match contre Lyon et ses enjeux

"La saison a été compliquée, mais on a un gros match à jouer dimanche, chez nous, contre le troisième. Même si on a très peu de chances et qu'il faudrait un concours de circonstances, tant que mathématiquement, il est encore possible d'accrocher l'Europe, il faut s'en donner les moyens. Et le seul moyen qu'on ait, c'est de gagner dimanche contre une grosse équipe de Lyon. On sera chez nous, devant plus de 60 000 supporters marseillais. Rien ne sera sûr, mais d'abord gagnons-le, c'est la seule chose sur laquelle on peut influer."

Sur une potentielle revanche de la saison passée

"C'est différent. La saison dernière, nous étions devant, on a perdu un match assez bizarre, particulier, avec toutes les conséquences que l'on connaît derrière. Cette saison, le mal est fait pour l'OM. Ceux qui ont le plus à perdre, c'est Lyon, eux sont troisièmes et peuvent tomber du podium en cas de défaite. Nous, on a besoin de se racheter. Il faut qu'on soit à la hauteur de l'événement, qu'on se batte, qu'on mouille le maillot sur ces derniers matches. On fera attention à la manière de l'aborder. Il faut garder la tête froide. Ce sera un match d'hommes, mais il ne faut pas tomber dans l'excès d'engagement."

Sur son avenir

"On travaille avec les dirigeants sur les perspectives de la saison prochaine, ça peut être un Marseille sans Coupe d'Europe. Je travaille dans les clubs comme si j'allais y faire toute ma carrière, et je ne déroge pas à cette manière de faire. Il sera temps, en fin d'année, de faire le bilan. Ce fut l'une des saisons les plus compliquées de ma carrière."

Sur l'accueil des supporters

"On a besoin d'être tous derrière l'objectif de battre Lyon. Je ne veux pas faire l'ancien combattant, mais l'an dernier, nous avons vécu des émotions collectives fantastiques. Que les supporters ne soient pas contents quand ça ne marche pas, ça paraît logique. Dimanche, on joue pour défendre les couleurs de notre club. Lyon est devant nous, on veut les battre."