Marseille - Garcia : "J'attends que [Gustavo] soit de nouveau à 100%"

En conférence de presse, l'entraîneur olympien a envoyé un message à Luiz Gustavo, plus titularisé depuis début février avec Marseille.

L' reçoit Nîmes ce samedi (17h) dans le cadre de la 32e journée de . Un match capital pour les joueurs de Rudi Garcia, à la lutte pour un place européenne la saison prochaine, eux qui occupent actuellement la 5e place - qui deviendra qualificative pour la prochaine en cas de victoire du PSG en coupe de le 27 avril prochain.

Depuis le mois de février, Rudi Garcia a fait tourner son effectif, n'hésitant pas à laisser régulièrement de côté certains cadres comme son capitaine Dimitri Payet, le champion du monde Adil Rami, ou encore l'international brésilien Luiz Gustavo. Des choix qu'il assume parfaitement, prétextant l'état de forme des joueurs concernés.

Présent en conférence de presse à deux jours de la rencontre, Rudi Garcia a notamment évoqué le cas du Brésilien, plus titulaire depuis un déplacement à Reims le 2 février dernier. "Luiz [Gustavo] est toujours un leader", a précisé l'ancien entraîneur de et de la Roma." Depuis début février il joue moins oui. Luiz [Gustavo] joue où je lui dis de jouer. C’est un homme formidable et un formidable joueur."

Avant de mettre en garde celui qui rayonnait dans l'entrejeu marseillais la saison dernière sur sa baisse de régime. "Mais sincèrement, pensez-vous qu’un entraîneur pourrait se passer de son meilleur joueur ? Il n’est pas à 100%. Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir du vestiaire, que vous ne pouvez pas savoir. J’attends qu’il soit de nouveau à 100% sur le plan physique et mental."

Il reste sept journées à Marseille pour redresser la barre après trois matches sans victoire - et un seul point pris, à domicile contre Angers - et accrocher la meilleure place européenne possible. La paraît toutefois hypothétique puisque compte désormais 8 points d'avance, même s'il reste une confrontation entre les deux équipes au Vélodrome.