Marseille, Alvaro Gonzalez rêve de sélection espagnole

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Alvaro Gonzalez a dévoilé ses rêves depuis qu'il a rejoint l'OM.

Dans une interview à l'Equipe et juste avant un périple important à en clôture de la 25e levée de , Alvaro Gonzalez dévoile ses ambitions les plus folles.

"Quand je suis venu ici (à Marseille), j’avais dit que mon premier objectif était de jouer la . Les gens pensaient que j’étais un peu fou. On est sur une lancée qui peut nous permettre de le faire et on doit être conscient que l’on doit y arriver."

"J’ai aussi dit que je voulais découvrir la sélection espagnole, a poursuivi C’est mon rêve un peu fou, mais je veux le faire savoir. Je joue toutes les semaines avec des internationaux. Strootman, Mandanda, Sakai, Payet… tout le monde va dans sa sélection. J’aimerais faire pareil.", a ajouté l'ancien joueur de .