Marseille - Ajax : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille accueille l’Ajax Amsterdam, jeudi, dans le cadre de la 5e journée de Ligue Europa. Les dernières infos ici.

Après deux semaines de pause en raison de la trêve internationale, les équipes engagées en Coupe d’Europe retrouvent la compétition. Engagé en Ligue Europa où il est versé après son élimination par le Panathinaïkos FC, l’Olympique de Marseille accorde son hospitalité à l’Ajax Amsterdam, jeudi soir, à partir de 21 heures au Stade Orange Vélodrome.

Marseille veut anticiper sa qualification

Malgré sa saison compliquée en championnat de France, l’Olympique de Marseille comble plus ou moins les attentes en Ligue Europa. Leaders du groupe B avec 8 points à la clé, les hommes de Gennaro Gattuso, dont l’avenir est incertain à la tête de l’OM, tenteront d’anticiper leur qualification pour les huitièmes de finale dès ce jeudi. Mais les Phocéens sortent d’un match nul douloureux contre Strasbourg (1-1) en Ligue 1. S’il a réussi à arracher le match nul à l’aller, l’OM envisage de renverser les Hollandais pour s’assurer une place au second tour de la compétition.

Pour sa part, l’Ajax Amsterdam, qui est en grande difficulté en ce début de saison, pourchasse toujours sa première victoire en Europe. Huitième du championnat néerlandais (quatre victoires, 3 nuls et 5 défaites), le club néerlandais ne réussit pas non plus sa mission en Europe. Après quatre journées en Ligue Europa, les hommes de John van 't Schip sont la lanterne rouge du groupe B avec seulement deux points. Mais leur dernière victoire en championnat contre Vitesse FC (5-0), samedi dernier, les motive à croire à un exploit contre Marseille, jeudi.

Horaire et lieu du match

Marseille – Ajax

5e journée de Ligue Europa

Lieu : Orange Vélodrome

A 21h française

Les équipes probables du Marseille - Ajax

Marseille: Pau Lopez – Mbemba, Gigot, Balerdi, Clauss, Renan Lodi – Veretout, Kondogbia – Harit, Aubameyang, Correa

Ajax: Ramaj – Sutalo, Hato, Rensch, Sosa – Taylor, Hlynsson, Berguis, Mikautadze, Bergwijn – Brobbey

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille – Ajax

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam sera à suivre ce jeudi 30 novembre 2023 à partir de 21 heures respectivement sur M6 et Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, 6Play et MyCanal.