Marsch nouveau coach de Leeds United

Leeds United a désigné l'ancien entraîneur du RB Leipzig, Jesse Marsch, comme nouvel entraîneur principal.

Le technicien de 48 ans a signé un contrat avec le club du nord-ouest d’Angleterre jusqu'en juin 2025. Celui qui a également entraîné les New York Red Bulls et le Red Bull Salzburg, a quitté le club allemand en décembre dernier après un passage de cinq mois.

L'Américain succédera à l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa, qui a été limogé dimanche après la défaite contre Tottenham le week-end dernier.

Leeds est 16e au classement de la Premier League, à deux points de la zone de relégation, après une longue série de défaites.

"C'est quelque chose qui m'enthousiasme vraiment", a déclaré Marsch arpès avoir été nommé. "Je sais quel grand club est Leeds, je connais d'anciens joueurs qui ont joué ici et j'ai observé ce club de loin pendant de nombreuses années et je suis vraiment honoré et excité d'être ici."

Il a ajouté ce qui suit à propos de son prédécesseur : "La façon dont [Bielsa] a contribué à transformer Leeds United en une équipe de Premier League est assez incroyable. Pour moi, je veux juste aider à porter le flambeau à la prochaine phase. Tout ce qui a été fait a permis de poser des bases incroyables et, en arrivant en ce moment, je veux faire tout ce que je peux pour amener le club à la prochaine étape de notre histoire."