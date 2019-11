Marquinhos veut être « le meilleur défenseur au monde »

Le défenseur du PSG, Marquinhos, a exprimé son souhait de devenir un jour le meilleur au monde à son poste.

Qui a dit que Marquinhos manquait d’ambition ? Non, l’arrière central brésilien a des objectifs très élevés. Aussi bien sur le plan personnel que collectif. Même s’il en a déjà franchi quelques-uns, le Brésilien est même déterminé à passer de nouveaux paliers. Jusqu’à devenir si possible une référence mondiale à son poste.

Dans une interview accordée à l’AFP, Marquinhos a fait part du but qu’il s’est fixé et que jusque-là il avait tait publiquement. " Être le meilleur défenseur du monde, cela veut dire beaucoup. C'est un objectif personnel, qui peut aussi aider à atteindre les objectifs de l'équipe", a-t-il confié. Une bonne prestation contre le , mardi prochain à Santiago Bernabeu, ne pourrait assurément que l’aider en ce sens.

L’ancien joueur de l’ se voit aussi devenir un patron. Celui du vestiaire parisien. Mais, il reconnait que c’est trop tôt parce que son coéquipier et compatriote, Thiago Silva, remplit parfaitement ce rôle : «Si, à un moment, je dois être capitaine, je vais essayer de le faire de la meilleure manière possible. Mais c'est avec l'expérience, le temps, l'histoire que tu as avec le club, que se conquiert le capitanat. C'est pour ça que Thiago le mérite. »

« Finir au PSG ? Pourquoi pas »

S’il envisage de porter le brassard c’est que forcément Marquinhos se voit rester à Paris pendant de longues années encore. Il l’a confirmé, en suggérant qu'y achever sa carrière est même une réelle possibilité : « Oui, tranquillement. Si tout cela continue dans une bonne voie, si je continue à être heureux ici avec le projet, tout ce qu'on veut aller chercher, et l'admiration du public, pourquoi pas ? ».

Enfin, « Marqui » s’est également exprimé sur l’amour que lui voue le public parisien, et qui s’est traduit en septembre dernier par un magnifique tifo brandi au Parc et alors qu’il n’était même pas sur le terrain. « C'était une grande émotion, a avoué l’international auriverde. J'avais toute ma famille qui était avec moi, ma mère aussi. Sur le terrain, je me donne toujours à 100%, je pense que c'est ce que les supporters admirent chez un joueur » .