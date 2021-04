Marquinhos, Pochettino et les réactions après PSG - Lille (0-1)

Le PSG s’est pris les pieds dans le tapis ce samedi lors de la réception du LOSC. Un revers que les Franciliens ont eu du mal à digérer.

Une fois de plus, Paris est tombé à domicile face à un concurrent direct en Ligue 1. Après Marseille, Lyon et Monaco, c’est Lille qui est venu s’imposer au Parc ce samedi. Une défaite rageante pour laquelle les hommes de Pochettino ont plaidé coupables. Ils ont reconnu ne pas en avoir fait assez pour assurer la victoire. Les Lillois, eux, étaient bien sûr contents de l’excellent résultat assuré.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG) : "Je suis déçu du match, de la performance de l'équipe, d'avoir perdu trois points. Je ne suis pas inquiet car il y a encore un mois de compétition mais on devra se battre jusqu'au bout (...) On n'arrive pas à trouver la régularité qu'on souhaite. Il y a beaucoup de circonstances, ce n'est pas une excuse mais on a des hauts et des bas qui nous empêchent d'avoir cette régularité (...) La gestion des émotions c'est très important dans le foot et dans la vie. Il y a une évolution mais peut être que les résultats se verront à plus longue échéance. Mais on ne peut pas parler que de ça. On essaye d'optimiser d'autres choses (...) C'est clair qu'on n'est pas contents du tout de notre performance, mais on aurait peut être pu prendre quelque chose de plus, on a dominé le match."

L'article continue ci-dessous

Christophe Galtier (entraineur du LOSC) : "Très fier de mes joueurs, cette victoire leur appartient vraiment. Il fallait avoir un comportement différent de la Coupe de France. Des fois il faut être moins beau mais plus précis, mettre de l'envie de la détermination. Je les félicite car comme ça qu'ils ont pu gagner."

Marquinhos (défenseur du PSG sur Canal+) : « C'est décevant. Chaque fois qu'on perd, on dit la même chose. Ça a manqué d'engagement. Ils ont marqué, et ils se sont refermés derrière. Et on n'a pas réussi à marquer. Il y a beaucoup de variantes, mais il ne faut pas chercher d'excuses. Il fallait qu'on soit plus costaud que ça. Beaucoup d'équipes sont venues gagner cette saison. Ce n'était pas dans nos habitudes. La saison n'est pas finie, il faut se remettre dans de meilleures conditions pour finir du mieux possible. On a beaucoup manqué de régularité cette saison. C'est le point négatif. Mais il ne faut pas tout jeter en l'air. Il y a des matches importants qui arrivent et on peut faire de belles choses. Il faut essayer de s'améliorer et être a 100%. »

Benjamin André (milieu de terrain du LOSC sur Canal+) : « On avait bien préparé le match. On sait qu’on allait beaucoup courir. Le scénario nous est favorable, car on marque rapidement. Mais on aurait pu tuer le match, c'est dommage. Mais on a retrouvé certaines valeurs. Le LOSC c’est un gros collectif. Quand on est tous concentré et on se bat les uns pour les autres, ça donne ça. Aujourd’hui, il était question de duels, de savoir jouer, mais c'était surtout un match tactique. Mais ce ne sont que 3 points de pris. »