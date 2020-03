Marouane Fellaini testé positif au coronavirus

Le milieu belge Marouane Fellaini a été testé positif au coronavirus à son retour en Chine.

Le milieu de terrain de Shandong Luneng est rentré en il y a deux jours, où il avait été placé en quarantaine comme toute personne arrivant sur le territoire chinois, et avait été examiné et testé par les médecins. Et son tst s'est avéré positif.

Marouane Fellaini seems to have contracted Covid-19. Jinan local CDC announced 1 Covid-19 case tested positive today. All descriptions indicate the 32-year-old Belgium midfielder. Though not being officially announced, some Chinese media claim the victim is Marouane Fellaini. pic.twitter.com/t0W3bBLDjd — Titan Sports Plus (@titan_plus) March 22, 2020

L'état de santé de l'ancien mancunien semble bon.

"Pendant cette période, la température corporelle du joueur a été normale, et aucun autre symptôme n’a été signalé, explique le club du joueur belge. Il est désormais placé en observation et recevra un traitement adéquat. Marouane Fellaini a de son côté montré de la gratitude envers ses fans et ses amis qui se font du souci pour lui. Il pense que la situation évoluera vite et qu’il reviendra plus fort encore !"

Présent en Chine depuis février 2019, Marouane Fellaini est lié au Shandon Luneng jusqu’en 2021.