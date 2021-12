Maroc : Vahid Halilhodzic en veut au FC Barcelone

Alors que la CAN doit se dérouler entre le 9 janvier et le 6 février 2022, Vahid Halilhodzic, le sélectionneur du Maroc, avait poussé un gros coup de gueule pour dénoncer les pressions que subissent les joueurs qui désirent représenter leur pays. "Les joueurs sont obligés de venir en équipe nationale, mais tous les clubs font tout pour qu'ils ne viennent pas. Certains ont menacé des joueurs, leur ont dit qu'ils pouvaient perdre leur place, être transférés...", avait ainsi pesté le technicien, remonté, pour l'AFP.



La statue de Cristiano Ronaldo fait débat



L'ancien entraîneur du FC Nantes avait même prévenu : si un joueur manque à l'appel cet hiver, son attachement aux couleurs de son pays sera remis en question. "De mon côté, si le joueur ne vient pas, cela veut dire que son attachement à l'équipe nationale n'est pas assez présent. Je peux refuser de prendre dans le groupe quelqu'un qui refuse de venir, même si la menace existe de la part des clubs. Il peut dire au revoir à l'équipe nationale". Voilà qui a le mérite d'être clair. Un discours qui a toutefois beaucoup évolué depuis...



"Je suis sûr qu’Abde se présentera au rassemblement"



En effet, le cas Abdessamad Ezzalzouli, appelé "Abde", pose problème. Alors que le Maroc compte sur lui pour briller à la CAN après avoir convaincu le joueur de ne pas porter les couleurs de l'Espagne, voici que le jeune prospect du FC Barcelone ne l'entend pas vraiment de cette oreille. S'il a préféré les Lions de l'Atlas à la Roja, le jeune ailier de 20 ans serait décidé à gagner sa place en Catalogne, et donc peu enclin à rejoindre sa sélection.



Pour SportKlub, le sélectionneur marocain Vahid Halilhodzic a évoqué cette situation. "Je pense que c’est Barcelone qui pose problème car il ne respecte pas assez la Coupe d’Afrique des Nations. Les grands clubs européens et la FIFA ne la respectent tout simplement pas assez. Il n’a jamais refusé l’équipe nationale. Je suis sûr qu’Abde se présentera au rassemblement le 3 janvier. Nous comptons sur lui parce que nous avons besoin d’un joueur comme lui. Je pense que Barcelone fera preuve de sagesse et réagira correctement", a-t-il expliqué. Réponse dans les prochains jours.