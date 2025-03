Maroc - Tanzanie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Maroc vs Tanzanie

Le Maroc accueille la Tanzanie pour confirmer sa domination dans le groupe E et signer une cinquième victoire en autant de matchs qualificatifs.

Déjà en tête du groupe E avec un sans-faute en quatre journées, le Maroc s’apprête à accueillir la Tanzanie ce mardi avec la ferme intention de poursuivre sa marche parfaite vers le Mondial 2026. Les Lions de l’Atlas surfent sur une dynamique impressionnante, à la fois sur le plan comptable et dans le contenu, malgré quelques alertes comme celle vécue au Niger vendredi dernier.

Le Maroc vise la passe de cinq à domicile

Face à une équipe compacte, les hommes de Walid Regragui ont peiné à faire la différence et ont même été menés en début de seconde période. Mais la réaction marocaine fut immédiate : Ismael Saibari a d’abord égalisé d’un geste maîtrisé au second poteau avant que Bilal El Khannouss, d’une tête à bout portant dans les arrêts de jeu, ne libère son équipe. Ce succès étriqué (2-1) témoigne d’un groupe qui ne lâche jamais, porté par sa jeunesse et sa profondeur de banc.

Avec 11 matchs consécutifs sans défaite, dont 9 victoires de rang, et 22 buts marqués pour seulement 2 encaissés sur les cinq dernières sorties, le Maroc affiche une solidité et une régularité qui en font un sérieux prétendant à la qualification directe pour le Mondial.

La Tanzanie pour entretenir l’espoir

Face à eux, la Tanzanie débarque à Oujda sans pression mais avec l’espoir de bousculer la hiérarchie. Initialement censée affronter le Congo le 17 mars, la sélection a vu sa rencontre annulée en raison de la suspension de la fédération congolaise par la FIFA. Les Taifa Stars restent donc sur un total de six points en trois matchs, à égalité avec le Niger, et peuvent encore espérer accrocher une place de barragiste.

Mais l’histoire ne plaide pas en leur faveur : la Tanzanie n’a remporté qu’un seul de ses six précédents duels face au Maroc. En s’imposant, les hommes de Regragui valideraient un peu plus leur statut de favoris du groupe et se rapprocheraient sereinement de l’Amérique du Nord.

Horaire et lieu du match Match Maroc – Tanzanie Compétition 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026 – Groupe E Stade Honneur Stadium (Oujda) Heure 22h30 (heure française)

Les compos probables du match Maroc - Tanzanie :

Maroc : Bono; Mazraoui, Aguerd, Yamiq, Hilali; Amrabat, Ounahi, Seghir; Diaz, En-Nesyri, Rahimi.

Tanzanie : Suleiman; Kapombe, Job, Hamad, Mohamed; Yahya, Bitegeko, Salum; Mzize, Hussein, Mzuva.