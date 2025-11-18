Maroc - Ouganda : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le paradoxe le plus fascinant du football mondial actuel. Le Maroc vient d'enchaîner une 17ème victoire consécutive face au Mozambique, effaçant le record historique de l'Espagne, et pourtant, la gronde monte. Ce mardi soir au Grand Stade de Tanger, la réception de l'Ouganda n'est pas une fête, mais un examen de passage pour Walid Regragui. À un mois de "sa" CAN à domicile, le public marocain ne réclame plus seulement des résultats, il exige du spectacle et des certitudes.

La dictature du "1-0" et la frustration populaire

La victoire étriquée (1-0) contre le Mozambique a cristallisé les tensions. Le public commence à se lasser de ce pragmatisme minimaliste, comparant avec envie les scores fleuves du voisin algérien. La panne d'efficacité offensive, symbolisée par le penalty manqué d'Ayoub El Kaabi, inquiète. Walid Regragui, agacé par la pression constante, sait qu'il doit proposer autre chose. "Gagner, c'est bien, séduire, c'est mieux", semble être le nouveau mot d'ordre d'un public qui craint que cette série d'invincibilité ne soit l'arbre qui cache la forêt.

Une défense à réinventer dans l'urgence

Pour ne rien arranger, le sélectionneur doit composer avec un casse-tête défensif. Les forfaits d'Achraf Hakimi (cheville) et de Nayef Aguerd obligent le staff à l'expérimentation à quelques semaines du tournoi continental. C'est l'heure de vérité pour des joueurs comme Romain Saïss ou Jawad El Yamiq, qui devront prouver que la forteresse marocaine peut tenir même sans ses meilleurs soldats.

L'Ouganda, un sparring-partner qui a du répondant

L'adversaire du soir n'est pas venu pour faire de la figuration. L'Ouganda, qualifié pour la CAN et auteur de quatre victoires sur ses cinq derniers matchs, est une équipe dense et physique. C'est exactement le profil d'équipe qui pose problème aux Lions de l'Atlas lorsqu'il s'agit de faire le jeu. Pour le Maroc, ce match est l'ultime occasion de chasser les doutes et de transformer la méfiance ambiante en euphorie avant le grand saut de janvier.

Sur quelle chaine suivre le match Maroc - Ouganda

🌍 Où voir le match dans le monde 🇲🇦 Maroc Arryadia, Al Aoula 🇺🇬 Ouganda FUFA TV

ℹ️ Le match ne sera pas diffusé en France. Seules les chaînes locales marocaines et ougandaises proposent une retransmission.

Horaire et lieu du match Maroc - Ouganda

Le match entre le Maroc et l'Ouganda se tiendra ce mardi à partir de 20h00, heure française, au Stade Ibn Batouta de Tanger.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Maroc

Absents majeurs et enjeux défensifs : Le Maroc sera privé de son capitaine Achraf Hakimi (PSG), blessé à la cheville contre le Bayern Munich et indisponible jusqu'à mi-décembre — un calendrier serré pour la CAN. Plus préoccupant encore, Nayef Aguerd (OM), défenseur central titulaire, souffre de pubalgie et a dû arrêter à Marseille, fragilisant le secteur défensif à un mois du tournoi. Regragui compte sur Noussair Mazraoui (Manchester United) au poste de latéral droit, tandis que la première sélection d'Anass Salah-Eddine (PSV) a impressionné contre le Mozambique. En défense centrale, Romain Saïss et Jawad El Yamiq seront testés.

Composition probable : Bounou aux buts ; Mazraoui, Saïss, El Yamiq, Salah-Eddine en défense ; El Aynaoui, Amrabat, Ounahi au milieu ; Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli en attaque. Regragui annonce des changements tactiques pour tester son équipe : Ayoub El Kaabi, auteur du but contre Mozambique mais auteur d'un penalty manqué, pourrait être remplacé par Youssef En-Nesyri en attaque.

Infos sur l'équipe de l'Ouganda

L'Ouganda prive de plusieurs joueurs clés. Aziz Kayondo, défenseur titulaire, Jamal Salim (gardien), Rogers Mato et Elio Capradossi sont absents du déplacement à Tanger. Paul Put tourne son effectif après la victoire 2-1 contre le Tchad, où Melvyn Lorenzen (revenu après dix ans d'absence) a marqué. L'attaquant Usama Arafat et d'autres jeunes talents testés vendredi verront probablement du temps limité.

Composition probable : Denis Onyango, le gardien veterán (40 ans), devrait débuter malgré ses absences du match contre le Tchad où Tom Ikara a débuté. En défense, Jordan Obita, Toby Sibbick et d'autres titulaires seront de retour. Le capitaine Khalid Aucho animera le milieu de terrain aux côtés de Kenneth Semakula. Joseph Mpande et Ronald Mpande devraient figurer à l'attaque, soutenant l'un des éléments offensifs testés vendredi.

