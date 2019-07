Maroc - Mbark Boussoufa : "On a répondu sur le terrain"

L'expérimenté milieu de terrain des Lions de l'Atlas entendait aborder le huitième de finale face au Bénin (18h00) avec une ambition retrouvée.

Élu homme du match à deux reprises depuis le début de la 2019, sauveur de tout un pays face à l' (1-0) et comptant 62 sélections sous le maillot des Lions de l'Atlas, Mbark Boussoufa est sans discussion possible l'un des soldats les plus fiables de l'effectif du sélectionneur Hervé Renard. Un joueur de devoir, âgé de 34 ans, qui devrait de nouveau jouer un rôle important ce samedi (18h00) lors du huitième de finale opposant le au . Un match qu'il aborde logiquement avec l'ambition affichée de poursuivre l'aventure.

En effet, le joueur a accordé un long entretien au média Football ce vendredi, avant d'entamer la phase à élimination directe de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 se déroulant sur le sol égyptien. Une compétition dans laquelle il nourrit de grandes ambitions.

"Un adversaire à ne surtout pas sous-estimer"

"On a été critiqué mais on a répondu sur le terrain avec 9 points pris sur 9 (...) Mais bon, c'est le football. Ça peut vite tourner. L'année dernière, à la , on perdait sur un but contre notre camp à la 95e face à l' (0-1). Là, c'est en notre faveur. Parfois, en jouant bien, on perd alors que d'autre fois en jouant mal on va gagner. C'est comme ça", a d'abord analysé l'ancien joueur d' .

​

"Les matches se ressemblent souvent de toute façon. Ça se joue à des détails, tu peux dominer et prendre un but. On doit se préparer à ça. Après, le Bénin, même s'il est méconnu, c'est un adversaire à ne surtout pas sous-estimer. Ils ont battu l' en qualification, ils ont tenu tête au Cameroun (0-0) et au (2-2) donc ils ne sont pas là pour rien", a ensuite ajouté Mbark Boussoufa, avant d'évoquer d'afficher sa motivation.

"Ça fait longtemps qu'on se connait. Et je crois aussi que c'est grâce au coach. Il a fait un très gros travail. Il comprend le football africain et a su installer une nouvelle mentalité. C'est peut-être ce qu'il nous manquait (...) On veut vraiment y arriver. On fait notre maximum pour aller loin et atteindre l'objectif fixé. Ça compte vraiment pour nous. Moi, c'est ma dernière chance parce que c'est ma dernière CAN", a terminé le principal intéressé.