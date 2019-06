Hervé Renard évasif sur son avenir avec le Maroc

Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, a laissé entendre qu'il ne sera plus à la tête des Lions de l'Atlas à l'issue de la CAN.

Hervé Renard s'apprête à attaquer sa deuxième compétition internationale avec le . Les Lions de l'Atlas disputant en Egypte la CAN 2019. Y en aura-t-il une troisième après ? Le doute est plus que jamais permis. Questionné à ce sujet ce samedi, à la veille du premier match du tournoi, le technicien français a laissé croire qu'il n'était pas sûr de continuer son aventure avec la sélection maghrébine.

"Je sais qu'on attend beaucoup de moi, beaucoup de nous. Restons concentrés sur la compétition, et puis après... Je n'aurai rien à dire d'autre pendant la compétition. J'espère qu'on sera ensemble le plus longtemps possible", a-t-il déclaré aux journalistes.

S'il refuse de lier son futur au Maroc, l'ancien sélectionneur de la Cote d'Ivoire a tout de même affirmé qu'il a "vécu de très belles choses" avec cette sélection, et qu'il espère que "ce n'est pas terminé".

S'il remporte la CAN cette année, Renard égalera Hassan Shehata en tant que coach le plus titré de l'histoire de la compétition. Et il deviendra aussi le premier entraineur à être sacré avec trois sélections différentes.