Mario Mandzukic raccroche les crampons

Le chevronné attaquant croate Mario Mandzukic a décidé de tirer sa révérence. On ne le reverra plus sur les terrains du football.

L'ancien attaquant du Bayern Munich, de la Juventus et de l'Atletico Madrid, Mario Mandzukic, a annoncé sa retraite footballistique à l'âge de 35 ans. Il met un terme à une longue et brillante carrière.

L'attaquant, que l'on peut légitimement qualifié comme l'un des plus grands joueurs croates de tous les temps, a connu sa dernière expérience en club du côté de Milan, lors de la seconde moitié de la saison 2020-21. Après cette pige, et faute de propositions intéressantes et certainement de motivation, il a fait savoir qu'il raccrochait les crampons. Une annonce faite aux fans ce vendredi, via les réseaux sociaux.

Mandzukic a fait part de son choix sur Instagram vendredi après-midi dans une sorte de lettre qu'il a écris à lui-même en étant gamin. "Cher petit Mario, a-t-il mis pour commencer. En portant ça, tes premiers chaussures dans le football, tu ne pouvais même pas imaginer ce que tu réaliserais dans le football. Tu marqueras des buts sur les plus grandes scènes et remporteras les plus gros trophées sous les maillots des plus grands clubs. Et aussi sous le maillot de ce qui est ta plus grande fierté, l'équipe nationale croate, tu écriras quelques-uns des moments les plus importants du sport croate. Tu réussiras car tu auras beaucoup de monde sur ton chemin pour t'aider. Des coéquipiers avec lesquels tu te battras, des entraîneurs dont tu apprendras, des fans qui te soutiendront ainsi que ta famille, des agents et des amis qui seront toujours avec toi. Tu leur en seras à jamais reconnaissants !"

Un CV à en faire jalouser plus d'un

Après avoir fait ses débuts en pro dans son pays d'origine avec Marsonia lors de la campagne 2004-05, Mandzukic s'est d'abord fait un nom avec le Dinamo Zagreb, au cours d'une période de trois ans qui l'a vu conquérir trois titres de champion de Croatie. Un transfert à Wolfsburg a suivi et qui s'est avéré être le tremplin pour une progression ultérieure vers le Bayern Munich, où il a encore renforcé sa réputation lors de la saison du triplé en 2012-13. Il s'était alors distingué en marquant notamment un but en finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Une seule saison avec l'Atletico Madrid a suivi avant de prendre la direction de la Serie A avec la Juventus, où il a remporté son troisième championnat différent. Quatre autres Scudetti ont suivé avec les Bianconeri. Un bref passage avec l'équipe qatarie d'Al-Duhail a suivi après que Maurizio Sarri l'ait écarté à Turin, avant de terminer sa carrière avec un passage à Milan cette année.

Au niveau international, Mandzukic a honoré 89 sélections pour la Croatie et a marqué 33 buts. La plus célèbre de ses réalisations est celle contre l'Angleterre, qui a qualifié son pays pour la finale du Mondial en Russie. En finale, il a été aussi buteur contre les Bleus, mais il a connu le malheur d'une défaite et d'un but contre son camp.