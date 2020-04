Mario Kempes conseille à Lautaro Martinez de rejoindre le Barça

L'ancien champion du monde argentin a conseillé à Lautaro Martinez de ne surtout pas rater l'occasion qui lui est offerte de signer au Barça.

Lautaro Martinez a été invité à quitter l'Inter par la légende argentine Mario Kempes. Ce dernier a souligné que le «train de Barcelone ne passait qu'une seule fois».

Le talentueux attaquant intériste est annoncé avec insistance du côté de Barcelone en ce moment. Les champions d' ont fait de l'attaquant sud-américain une cible de choix pour la prochaine fenêtre, Goal révélant qu'une offre de contrat lucrative était en préparation. L'Inter hésite à se séparer de son buteur, ayant offert au jeune de 22 ans une scène européenne sur laquelle s'épanouir. Mais, il se peut qu'on leur force la main si une approche formelle était adoptée.

Kempes estime que son compatriote devrait saisir l'occasion de relever un nouveau défi en Catalogne, car il pourrait ne pas avoir d'autres possibilités de se lier au Barça et Lionel Messi. Le vainqueur de la de 1978 a déclaré dans un entretien à Tuttomercatoweb: «Lautaro, depuis quelques années maintenant, s'est révélé être un excellent numéro 9. Il l'a montré à l'Inter et en . Je crois que le train ne passe qu'une seule fois et, au-delà du fait que l'Inter est une grande équipe reconnue mondialement, le Barça c'est totalement différent. Jouer avec Messi serait fantastique".

Tout en l'invitant à changer d'air, l'ex-vedette du Valence a admis que continuer avec les Nerazzurri ne serait pas une si mauvaise idée pour Lautaro Martinez : "S'il reste avec l'Inter, cela pourrait être une bonne chose pour lui de continuer à acquérir de l'expérience. Mais s'il veut aller à Barcelone et l'Inter est prête à le laisser partir contre une bonne somme, alors il faut qu'il saisisse l'opportunité".