Marcelo Gallardo dit NON à l’OM !

Alors que son arrivée semblait être quasi actée, Marcelo Gallardo aurait refusé le poste d’entraineur de l’OM.

Marcelo Gallardo ne sera pas l’entraineur de l’Olympique de Marseille. Au bout de plusieurs jours de tractations, le technicien argentin a choisi de décliner la proposition qui lui a été faite par Pablo Longoria. Les conditions n’étaient pas réunies pour qu’il s’installe sur le banc phocéen en lieu et place d’Igor Tudor.

Gallardo pas convaincu par le projet olympien

Selon une information de TyC Sports, l’ancien joueur du PSG et de Monaco a stoppé les négociations avec les décideurs olympiens. Très exigeant concernant les moyens qu’il voulait avoir à sa disposition, il n’a certainement pas senti beaucoup d’échos favorables de la part de ses interlocuteurs. C’est pourquoi il a choisi de ne pas donner suite à cette approche et attendre un autre projet plus conforme à ses attentes.

Gallardo ne deviendra donc pas le troisième entraineur argentin à coacher l’OM au 21e siècle après Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli. Au grand dam des fans olympiens qui le voyaient bien guider leur équipe vers les sommets après l’avoir fait avec River Plate.

Paulo Fonseca désormais en pole ?

Longoria va devoir désormais accélérer sur les autres pistes qu’il a pour la barre technique de l'équipe. L’Espagnol serait toujours en contact avec son compatriote Marcelino d’après ce que rapporte L’Equipe samedi soir. L’option Paulo Fonseca (Lille) serait également toujours d’actualité.

Pour les Marseillais, il ne faudra certainement pas trop tarder afin de nommer un nouveau coach. La reprise de l’entrainement est pour bientôt (le 3 juillet) et le club sera sur le pont dès le début aout pour le tour qualification de la Ligue des Champions.