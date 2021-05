Marcelo Bielsa élu entraîneur de la saison en Premier League par les internautes

Marcelo Bielsa a été désigné meilleur entraîneur de la saison de la Premier League par les internautes à l'issue d'un vote organisé par la BBC.

Après chaque fin de saison, les média organisent de nombreuses remises de prix. La BBC, célèbre média britannique qui diffuse une partie de la Premier League à travers son programme phare, « Match of the Day » a demandé aux lecteurs de son site internet d'élire le meilleur entraîneur de la saison.

Bielsa préféré à Moyes et Guardiola

Et c'est Marcelo Bielsa, l'entraîneur de Leeds, qui a récolté le plus de suffrages avec 37% des voix. L'Argentin devance David Moyes (West Ham, 30% des voix), et Pep Guardiola (Manchester City, 12% des voix).

You have decided that Marcelo Bielsa is the Premier League manager of the season.



The Leeds boss got 37% of the votes, David Moyes 30% and Pep Guardiola 12%.#bbcfootball — Match of the Day (@BBCMOTD) May 24, 2021

Derrière ce trio de tête on trouve Brendan Rodgers (Leicester, 8% des voix) et Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United, 6% des voix). Les internautes avaient la possibilité de voter pour « autre choix » s'ils n'étaient pas d'accord avec la liste établie par la BBC. Et 7% des votants ont choisi cette option.

Arrivé à Leeds en 2018, Marcelo Bielsa a fait monter le club en Premier League à l'issue de la saison 2019-2020. Les Peacocks n'avaient plus évolué au sein de l'élite anglaise depuis la saison 2003-2004, achevée à la 19e et avant-dernière place.

Sa prolongation de contrat en bonne voie

Et pour son retour en Premier League, Marcelo Bielsa a réalisé une très belle saison, le club du Yorkshire se classant à la neuvième place. Et dans son antre d'Elland Road, Leeds est même resté invaincu face aux équipes du Top 6 avec une victoire contre Tottenham (3-1) et des nuls contre Manchester City (1-1), Arsenal (0-0), Chelsea (0-0), Liverpool (1-1), Manchester United (0-0).

L'équipe de Marcelo Bielsa s'est même imposée 2-1 sur le terrain de Manchester City, le vainqueur du championnat.

Et selon le Mirror, l'histoire de Marcelo Bielsa avec Leeds est loin d'être terminée. Alors que son contrat expire cet été, le journal anglais rapporte que sa prolongation, pour une saison est de plus, est pratiquement bouclée.