Marcelino se moque du mercato de l’OM et de ses exigences

L'Olympique de Marseille est trop exigeant sur les résultats alors qu'il n'a pas dépensé dans ce sens, selon son ex-coach Marcelino.

Après seulement deux mois de travail à la tête de l’Olympique de Marseille, Marcelino García Toral a décidé de quitter la Commanderie. Le technicien espagnol, quelques semaines après avoir démissionné, revient sur les conditions de son départ.

Marcelino crache la vérité

Alors qu’il a été nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille cet été en remplacement d’Igor Tudor, Marcelino n’aura passé que deux mois à la tête de la barre technique de la formation phocéenne. A la suite d’une houleuse réunion tenue en septembre entre les dirigeants et les groupes de supporters de l’OM, l’ancien coach de Valence a démissionné, ne se sentant pas en sécurité. Dans une interview accordée à L’Equipe, l’ex-coach de l’OM explique son départ.

"Je n'ai pas pris la décision de partir, ce fut une décision générale, étant donné les menaces absolument répréhensibles. (...) Quand la décision a été prise... Ce n'est pas que nous voulions partir, c'est que la situation était intenable. Tu ne peux pas accepter des menaces comme quelque chose de normal. Donc, nous avons pris cette décision. Ensuite, si Pablo, Pedro (Iriondo, le directeur stratégique), Stéphane (Tessier, le directeur administratif et financier) ou Javier (Ribalta, le directeur du football) changent d'avis, dans des circonstances que je ne connais pas... Il y a les responsabilités de chacun, le fait de ne pas laisser le club sans commandement, dans une période où les matches s'enchaînent avec une compétition en cours, tout cela a changé la décision initiale. Je respecte tout cela", a déclaré Marcelino.

Mercato pas convaincant, mais l’OM trop exigeant selon Marcelino

Après avoir laissé partir Dimitri Payet et Alexis Sanchez, Pablo Longoria a fait signer plusieurs nouveaux joueurs cet été à l’OM cet été. Mais selon l’ancien coach du club marseillais, Marcelino, l’Olympique de Marseille est trop exigeant sur les résultats alors qu’il n’a pas sorti de l’argent dans ce sens. Un mercato jugé insignifiant selon l’ancien coach de l’Athletic Bilbao.

Interrogé par le quotidien sportif s’il manquait de joueurs lors de son bref règne à l’OM, Marcelino répond : "Pas pour moi mais, à mon avis, pour les exigences qu'il y a à l'OM, il doit y avoir un effectif plus ample que ce qu'il y a actuellement. Il n'y a pas de corrélation entre les exigences et la réalité de l'effectif. Mais j'étais content du travail du club sur le mercato, et aussi du travail au quotidien".