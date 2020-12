Maracineanu : "La Coupe de France n'est pas morte"

La ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a souhaité rassurer après la sortie médiatique du Premier Ministre.

La 2020-2021 aura-t-elle lieu ? Le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, la marge de manoeuvre sera très mince pour que la doyenne des compétitions françaises ait bel et bien lieu cette année. En effet, le calendrier laisse peu de place au report, qui plus est, les clubs amateurs n'ont pas pu jouer l'ensemble de leurs matches avant l'entrée en lice des clubs de et de .

Autant dire que la Coupe de a déjà du retard et aucun match de la compétition ne pourra avoir lieu avant le 20 janvier. Le Premier Ministre a fixé cette date comme reprise des activités sportives pour les amateurs, qui ont donc des matches prévus dans la compétition qui n'ont pas pu être joué en raison du reconfinement au mois de novembre. Jean Castex a reconnu au micro de BFM qu’il serait très difficile d’organiser la 104e édition de la compétition, malgré le "soutien" que le gouvernement tente de lui apporter.

Relancé par le journaliste qui lui a demandé si la Coupe de France était « morte », Jean Castex a fini par répondre : "oui…". Pourtant, l'optimisme est de mise du côté de la FFF avec un Noël Le Graët désireux de faire tout son possible pour que la compétition voit le jour, tandis que Roxana Maracineanu a également tenu à rassurer à ce sujet. Au micro de RMC Sport, la ministre déléguée chargée des Sports a donné son point de vue.

"Tout dépend de l’échéance avec laquelle on pourra reprendre"

"Le sport doit reprendre progressivement. Le protocole doit être adapté et aujourd’hui il ne permet pas de pratiquer le football tel qu’on le connaît pour les sportifs et les clubs amateurs. C’est pourquoi le Premier ministre a annoncé que, d’ici la fin de l’année, il n’y aura pas de Coupe de France. Quand ça va reprendre en janvier, on reprendra progressivement", a expliqué Roxana Maracineanu.

"On travaillera main dans la main avec la FFF. S’il faut adapter le format de la compétition, on le fera. Tout dépend de l’échéance avec laquelle on pourra reprendre. La Coupe de France n’est pas morte en elle-même, mais évidemment pour cette fin d’année 2020, elle est à l’arrêt, comme beaucoup de sports en France", a ajouté la ministre déléguée chargée des Sports ce jeudi. Elle a également évoqué un possible retour des spectateurs dans les stades.

"Comme le Premier ministre l’a annoncé sur votre RMC mercredi, la porte est ouverte pour pouvoir avoir un arbitrage positif afin d’avoir du public dans les stades. Avec des distanciations qui sont celles des 8 m² autour de chaque spectateur. On part plutôt dans une logique d'autoriser un pourcentage en fonction de la grandeur du stade. Il faut y aller progressivement. Effectivement, on travaille pour que ça soit possible à partir du 15 décembre dans les stades en plein air", a conclu Roxana Maracineanu.